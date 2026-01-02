Frankie Kazarian revela el origen de su nombre

El actual Campeón Mundial TNA, Frankie Kazarian, se llama en realidad Frank Gerdelman. Pero en la lucha libre todos lo conocen de la misma manera, a pesar de que en alguna ocasión usara abreviaciones como Kaz o interpretara el personaje de Suicide.

► El origen del nombre

Ahora, ¿por qué eligió este nombre para su carrera como luchador? Esa es una de las preguntas que el veterano de las doce cuerdas contestó durante su reciente entrevista con nuestro compañero Chris Van Vliet en Insight:

“Así que ese es el nombre. El trasfondo de mi padre es muy extraño. Él fue adoptado, pero conoció a su verdadera madre, fue criado por ella y sus dos tías, mi tía June y mi abuela. Yo las llamaba mi abuela, June y mi tía Buddy, pero nunca supe quién era su padre. Creo que eran raros, a la antigua, rusos, muy reservados. Creo que todos lo sabían, pero no se lo decían, porque en esa época era como: ‘Oh, su madre quedó embarazada muy joven, y no queremos decir quién es el padre, bla, bla, bla.’

Mi papá tiene tres actas de nacimiento diferentes, y uno de los nombres que él pensaba que era, decía que su padre era un tipo llamado Lester Kazarian o algo así. Así que creo que tenía un acta de nacimiento que decía Kazarian. Siempre recuerdo haber pensado: ‘Ese es un nombre genial. Eso es lo que voy a usar cuando me convierta en luchador.’ Porque tiene una z y suena cool y único. Nunca lo había escuchado antes. Eso es todo. Frankie Kazarian.”

Seguro que entre los lectores de Superluchas encontramos a futuros luchadores. ¿Ya saben el nombre que usarán?

