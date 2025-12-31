ROH despidió anoche 2025 con un episodio especial, por darse en martes y por emitirse vía YouTube, grabado, al igual que la edición «Boxing Day» del pasado jueves y la entrega habitual que veremos mañana, desde el Hammerstein Ballroom en Londres (Inglaterra) los pasados días 20 y 21.

Como principal punto anunciado, tras recuperar la presea en Final Battle, Red Velvet buscó no tener que defender el Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH ante Janai Kai, quien tuvo la ocasión de ganarse una tentativa mediante «Proving Ground Match»; véase, resistiendo 10 minutos sin caer ante la monarca.

Completando el cartel, los Death Riders (Wheeler Yuta y Daniel Garcia) fueron contra Jordan Oliver y Alec Price, Ace Austin hizo lo propio con Rocky Romero, Big Bill y Bryan Keith enfrentaron a The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds) y se anunciaron las implicaciones de Mark Davis y Satnam Singh.

► El año que luchamos insulsamente

Death Riders (Wheeler Yuta y Daniel Garcia) derrotaron a Jordan Oliver y Alec Price. En cinco minutos, Oliver y Price hicieron todo lo posible por aprovechar su tiempo, con algunos lances aéreos que mandaron al suelo a los «Jinetes de la Muerte», pero finalmente, estos emboscaron a Price y Yuta lo puso de espaldas planas luego de una Busaiku Knee. Típico combate que Yuta y Garcia llevan conjuntando durante el último mes.

Mark Davis derrotó a Matt Mako. ROH vendió en el anuncio la supuesta gran racha de imbatibilidad de Davis en ROH este año: 2-0… Makowski es un buen luchador, y seguramente bajo los focos de algún show de la escena independiente el duelo habría estado reñido, pero aquí, Davis despachó el compromiso en apenas tres minutos vía pin tras un Lariat.

Se anunció que Billie Starkz y Diamanté tendrán revancha con Deonna Purrazzo y Madison Rayne en el episodio de ROH de este jueves. Hablo en futuro, pero ya saben que todo fue grabado.

Big Bill y Bryan Keith derrotaron a The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds). Bill supuso el factor determinante por su tamaño, pues absurdamente Silver intentó aplicarle el Spin Doctor creyéndose Brock Lesnar. Lógico, no pudo. Bill aprovechó entonces para responderle con un botazo en la cara y cubrirlo. El gigantón y «The Bounty Hunter» no luchaban en ROH desde aquel Global Wars Australia de febrero. Una pena que con la ausencia de Chris Jericho, estos gladiadores hayan quedado a la deriva.

Recordatorio de que Bandido y Jay Lethal se medirán a The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) este jueves. Vuelvo a hablar en futuro, ya saben. Christian prometió romperle un brazo a Bandido. Bonito mensaje navideño.

Satnam Singh derrotó a Charles Mason . La única ofensiva que tuvo Mason fue un mordisco en una mano. Seguidamente, el Gorilla Press Slam y el Chokeslam tumbaron al máximo monarca de House Of Glory, tras apenas minuto y medio. ¿De verdad una implicación así beneficia a un talento de cierto renombre como Mason? Todo lo contrario, diría. Espero que al menos el cheque fuera bueno.

ROH dio cuenta de la construcción del siguiente combate. Ace Austin, entre bastidores del reciente Worlds End, dijo querer una oportunidad al Campeonato Mundial ROH, y a cambio, se encontró con palabras poco respetuosas de Rocky Romero.

Ace Austin derrotó a Rocky Romero. Menos mal que ROH tuvo la decencia de concederles algo más de tiempo que a los demás implicados en el episodio. Austin y Romero saben dar espectáculo y aquí armaron un compacto choque entre atleticismo y llaveo, saldado con el remate del ex-TNA (The Fold) y la cuenta de tres. Romero es la vieja confiable para combates de este tipo.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Janai Kai. El estelar duró menos que el anterior punto del show, pero como muestra de que no necesariamente los minutos son un factor clave, vimos un «proving ground» sustancioso, pues Kai tuvo más ofensiva que Velvet mediante su capacidad de golpeo (principalmente, patadas). Aunque el final lució un tanto extraño: Kai erró su Tornado Kick y Velvet le respondió con una bofetada; suficiente para la cuenta de tres. Por tal resultado, Kai no pudo obtener una oportunidad por la presea de Velvet. En las postrimerías, Velvet y Kai se dieron la mano.

⇒ Los «main events» están salvando de la mediocridad a ROH, aunque en el capítulo especial que nos ocupa merece la pena resaltar igualmente el duelo Ace Austin vs. Rocky Romero; impulso, parece, para una próxima tentativa titular protagonizada por el primero. Sobre lo demás, muy poco que llevarse a la boca, como ya nos tiene malacostumbrados la promotora, cerrando, diría, uno de los años menos sustanciosos de su historia. No se vayan muy lejos, porque el jueves ataca de nuevo.

6/10

Back in ROH, @Janai_Kai wastes no time entering the Proving Ground against #ROH Women’s World TV Champion @Thee_Red_Velvet! Watch this special YouTube episode of ROH TV

📺 https://t.co/USZPhXHPgu pic.twitter.com/60oct7zvd3 — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 31, 2025