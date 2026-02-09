Resultados ICW The 14th Annual Square Go!

Como ya informamos, Insane Championship Wrestling (ICW) inició su 2026 ayer con su tradicional evento Square Go!, desde The Garage en Glasgow (Escocia).

Por decimocuarta vez, ICW tuvo su particular versión del Royal Rumble, el Square Go!, donde 30 competidores se batieron el cobre bajo idénticas reglas, únicamente con la excepción de que cinco privilegiados contaban con la ayuda de armas. El premio: una oportunidad titular.

Completando el cartel, Rhio defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo ICW frente al joven Colton Davis, Angel Hayze hizo lo propio con el Campeonato Mundial Femenil ICW ante Kanji y Arcade Violence (Jake Lawless y Brody Turnbull) más de lo mismo con el Campeonato Mundial de Parejas ICW teniendo a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) como retadores. Además, Jack Ripley, Landon Riley, Craig Anthony y Theo Doros se enfrentaron en pos de escoger arma para el Square Go!

ICW The 14th Annual Square Go! se emitió en directo vía TrillerTV.

► Enter Kanji

LUCHA A CUATRO BANDAS PARA ELEGIR ARMA EN EL SQUARE GO!: Jack Ripley derrotó a Landon Riley, Craig Anthony y Theo Doros . Riley tenía encarrilada la victoria cuando se disponía a aplicar su remate sobre Ripley, pero Ben Rodgers, su otrora amigo al que traicionó meses atrás, hizo acto de presencia, provocando que huyera y dejara el combate. Ripley sorprendió entonces a Doros rodándolo de espaldas, desatando el jolgorio entre los presentes. ♠♠♠

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ICW: Angel Hayze (c) (con Wee Man) derrotó a Kanji para retener el título. Dicen que sólo hay una oportunidad para causar una buena impresión, y Kanji dejó claro de qué va su juego al público de ICW, llevando a Hayze al quiropráctico con su habitual arsenal de llaves, sin darle un segundo de respiro y cercenando cualquier intento de esta por tomar el control. La lucha fue más una exhibición de Kanji que otra cosa, y en este sentido, tuvo enorme valía como debut. No obstante, el final se dio muy de la nada, cuando tras casi un cuarto de hora de dominio, Kanji cayó por segunda vez en una Guillotina de Hayze y palmeó la lona al instante. ♠♠♠3/4 El poscombate tampoco estuvo mal: Emersyn Jayne, en su primera aparición con ICW, confrontó a Hayze mientras Daisy Jenkins y Molly Spartan discutían por posicionarse como retadoras.

CAMPEONATO DE PAREJAS ICW: Arcade Violence (Jake Lawless y Brody Turnbull) (c) derrotaron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) para retener el título. Bastantes ofensivas y oportunidades de coronarse tuvieron Jones y White en los alrededor de 12 minutos de combate. Los Arcade son unos de los más queridos por ICW y siempre conjuntan buenas actuaciones, muy de la vieja escuela, como sus propios personajes. Lawless iba a recibir el remate conjunto de Greedy Souls pero enganchó a White en un Crucifix Pin, sorprendiéndolo, mientras Turnbull agarraba una pierna de Jones para que este no rompiera la cuenta. Otro brillante final, similar al de su combate en Fear & Loathing XVII ♠♠♠1/2 KOE (Adam y Marcus King) atacaron a los campeones tras la defensa.

CAMPEONATO MUNDIAL ICW: Rhio (c) derrotó a Colton Davis para retener el título. Davis es más largo que un día sin pan, pero más allá de eso, no luce amenazante, tanto por carecer de gran masa muscular como por su aspecto, muy corriente. KOE introdujeron una mesa en pos de ayudar a Davis, pero fueron sacados de ringside por Arcade Violence. La mesa se quedó, así que Davis quiso usarla, pero Rhio acabó usándola contra él. Hubo un falso final cuando Davis lanzó su Chokeslam y la cuenta quedó en 2.99., poniendo el susto en el cuerpo de los seguidores. Entonces Kenny Williams apareció, Davis pensaba que su intención era atacar a Rhio, pero acabó golpeándolo a él con el título. Davis quedó entonces dispuesto para que Rhio le aplicara su Package Piledriver (con bastante dificultad, pues el muchacho mide dos metros) y lo pusiera de espaldas planas. ♠♠♠ Davis debió ver el epílogo de I Assure You, We're Open, pues allí Williams reconoció el desempeño de Rhio y pareció dejar atrás su etapa de rudazo.

Antes del Square Go!, un individuo se ató al ring con una camiseta que portaba el mensaje «Stop Insanity» y pronto fue sacado por la seguridad.

SQUARE GO! POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR: Mark Coffey derrotó a Kez Evans, Tommy Lockhart, Sean Summers, James Ellis, Ben Rodgers, Jason Reed, Michael Mailer, Fraser Girvan, Dylan Thorn, Charles Crowley, Lewis Girvan, BT Gunn, Landon Riley, Lost Boy Aspen, Levi, Jack Ripley, Tim Strange, Nick Justice, Natasha, Daz Black, Theo Doros, Hunter Samson, Simon Miller, Wolfgang, Austin Brookes, Judas Grey, Craig Anthony, Kenny Williams y Leyton Buzzard. Entre otros puntos destacables, Crowley y Miller hicieron su debut en ICW y Buzzard su regreso, Thorn eliminó a Reed pero este volvió a entrar y le pagó con la misma moneda, Aspen fue atacado por los Girvan quedando a merced de Crowley, que lo sacó del ring, Doros eliminó a Ripley a la valet de este, Natasha… Si bien la mejor eliminación fue la de Grey, a manos de Coffey, mediante un German Suplex. Así, cuatro restaron en el ring: Coffey, Williams, Buzzard y Evans. Williams fue eliminado por Colton Davis desde fuera del ring. Evans fue eliminado por Buzzard tras un golpe bajo. La pugna quedó entre Buzzard y Coffey, con el segundo eliminando el primero luego de que este errara una Plancha estilo sapito. Pero nadie se había percatado de que Riley seguía en el combate… excepto Coffey, que lo repelió sacándolo por encima de la tercera cuerda y entonces sí, ganando el Square Go! Mucha narrativa durante el encuentro, pero la aportación de las armas realmente fue escasa. ♠♠♠1/4 Coffey volvió a ICW el pasado año tras su paso por WWE y parece que la promotora escocesa quiere sacar partido de su renombre (obviando que nunca ha ostentado el máximo título de la empresa).

⇒ Kanji sacó petróleo de su implicación y Arcade Violence consolidaron su estatus de consentidos en los dos «highlights» de una velada que a pesar del previsible resultado de sus luchas titulares, pasó volando hasta llegar al Square Go! Y este «main event» tuvo sus momentos divertidos y se hizo emocionante hasta el último minuto por los comentados debuts y el retorno de Leyton Buzzard, quien un servidor pensaba se llevaría el triunfo. Ejemplo de show sólido, sin contener ningún combate épico, ideal para una noche tonta de domingo.

♠♠♠1/2

