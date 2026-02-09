Se revela naturaleza de la lesión de Chelsea Green

Durante el episodio del 7 de febrero de AAA en FOX vimos a Chelsea Green con una bota ortopédica durante un segmento que tuvo vía FaceTime tras bastidores, con lo cual no pudo defender junto a Ethan Page el Campeonato de relevos mixtos AAA. En su lugar, la Hiedra formó parte del combate, pero fueron incapaces de retener los títulos, y Lola Vice y Mr. Iguana se coronaron como los nuevos monarcas.

► Chelsea Green se perdió AAA por lesión en el tobillo

La preocupación sobre el tiempo de baja de Chelsea Green se extendió rápidamente, e incluso la luchadora mostró una imagen de cómo lucía su tobillo luego de su participación en SmackDown, generándose el cambio abrupto de planes durante el fin de semana. Ahora, lo que inicialmente parecía grave para Chelsea Green ahora ha cambiado de perspectiva, ya que nuevos detalles revelaron que la lesión sería mucho menos grave de lo que se había presentado inicialmente.

Dave Meltzer abordó la situación en el Wrestling Observer Daily Update, dejando claro que la lesión no es tan grave como parecía, descartando una fractura.

“La lesión de tobillo de Chelsea Green fue un hematoma y no una fractura, y aunque se perdió el programa de AAA de anoche, donde ella y Ethan Page perdieron los títulos de parejas mixtas (Lola Vice y Mr. Iguana son los nuevos campeones), no espero que esté de baja por mucho tiempo”.

Si se confirma lo dicho por Meltzer, podríamos estar ante un escenario de ausencia de pocas semanas para Chelesea Green, quien podría llegar sin problemas para WrestleMania, y sin afectar su impulso en general. La ex Campeona de los Estados Unidos no pudo clasificarse para Elimination Chamber en su combate contra Tiffany Stratton y Lash Legend el pasado viernes.