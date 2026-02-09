Este lunes 9 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde en la Rocket Arena en Cleveland, Ohio, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Je’Von Evans venció a El Grande Americano (***)
- Penta venció por conteo fuera a Bronson Reed (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL – PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Durante la lucha entre El Grande Americano y Je’Von Evans, apareció El Grande Americano Original, distrayendo al otro Grande Americano y permitiendo que Je’Von Evans conectara el OG Cutter para llevarse la victoria
- La lucha entre Penta y Bronson Reed terminó cuando LA Knight apareció para golpear a Reed con una silla, impidiendo que regresara al ring antes del conteo de diez.
- La Campeona Mundial Stephanie Vaquer defendió el título en un encuentro brutal con mesas, sillas y palos de kendo ante Raquel Rodríguez. Al final, Vaquer ejecutó una espectacular plancha tornillo después de un intercambio sangriento para retener.
► Cartelera WWE RAW 9 de febrero de 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: The Usos (c) vs. Alpha Academy
- Maxxine Dupri vs. Natalya
- Luchas clasificatorias para Elimination Chamber
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Rocket Arena Cleveland, Ohio.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix