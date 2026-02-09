Este lunes 9 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde en la Rocket Arena en Cleveland, Ohio, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Je’Von Evans venció a El Grande Americano (***) Penta venció por conteo fuera a Bronson Reed (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL – PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 9 de febrero de 2026

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: The Usos (c) vs. Alpha Academy

The Usos (c) vs. Alpha Academy Maxxine Dupri vs. Natalya

Luchas clasificatorias para Elimination Chamber

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026.

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Rocket Arena Cleveland, Ohio.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix