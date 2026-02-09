WWE RAW 9 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE Raw 9 de febrero 2026 | The Usos vs. Alpha Academy

Este lunes 9 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde en la Rocket Arena en Cleveland, Ohio, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Je’Von Evans venció a El Grande Americano (***)
  2. Penta venció por conteo fuera a Bronson Reed (***)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL – PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 9 de febrero de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 9 de febrero 2026 | The Usos vs. Alpha Academy
WWE Raw 9 de febrero 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: The Usos (c) vs. Alpha Academy
  • Maxxine Dupri vs. Natalya
  • Luchas clasificatorias para Elimination Chamber

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Rocket Arena Cleveland, Ohio.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
