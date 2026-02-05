Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cuatro shows: EVE 144: Multiverse Rumble (6 de febrero), GWF Global Warning (7 de febrero), CACC Weekend Of Wrestling VII (7 y 8 de febrero) y ICW The 14th Annual Square Go! (8 de febrero).

Rhio (c) vs. Nightshade por el Campeonato EVE; EVE 144: Multiverse Rumble

[6 de febrero; 3 pm ET; Big Penny Social (Londres, Inglaterra); canal de YouTube de EVE (bajo suscripción de pago)]

Se achaca a AEW la creciente popularidad de EVE por las implicaciones de varias gladiadoras «All Elite» en sus shows (Kris Statlander ostenta el Campeonato Internacional de la promotora inglesa). Pero EVE ha iniciado 2026 sin «crossover» alguno y el punto más interesante de su siguiente cita, Multiverse Rumble, descansa sobre Rhio y Nightshade, quienes dirimirán diferencias, tras una airada y extensa rivalidad, con el máximo cetro en liza. Allá por 2023 colisionaron bajo los focos de la empresa española RCW, donde la segunda venció, y su otro único precedente tuvo lugar ya en EVE 140: Global Women Strike IV, cuando Rhio se autodescalificó y dejó fuera de circulación a «The Deadly One» por varios meses. Aunque se anuncie en forma de duelo estándar, podemos asegurar, como diría Paul Thomas Anderson, que habrá sangre.

Rambo (c) vs. Andrade por el Campeonato Mundial GWF ; GWF Global Warning

[7 de febrero; 12 pm ET; Festsaal Kreuzberg (Berlín, Alemania); canal de YouTube de GWF]

Se ha hecho de rogar GWF a la hora de concretarnos qué lucha disputaría Andrade en su debut sobre la empresa y sobre la escena germana, pues hasta ayer no dio cuenta de ello. Un servidor, sinceramente, esperaba que Peter Tihanyi le sirviera de partenaire, a fin de conjuntar el mejor combate posible. Sin embargo, Rambo supone una elección muy interesante. Lo que este duelo pierde en potencial «in-ring», lo gana en potencial incertidumbre sobre su resultado. Por una parte, el reinado de «el Comandante», como quien dice, apenas acaba de comenzar. Por otra, GWF tiene ante sí una oportunidad única de situar a toda una estrella internacional de AEW como máximo monarca de su producto. Carlito, recordemos, ya fue meses atrás Campeón de Berlín.

Sunshine Machine (c) vs. SAnitY por el Campeonato de Parejas GWF; GWF Global Warning

[7 de febrero; 12 pm ET; Festsaal Kreuzberg (Berlín, Alemania); canal de YouTube de GWF]

Han saldado ya media docena de defensas desde que conquistaran los cinturones parejiles de GWF el pasado verano durante el evento Battlefield. TK Cooper y Chuck Mambo, muy lejos de su imagen en RevPro, son unos totales «babyfaces» en la casa germana —algo que nunca debería ser negociable a la hora de presentarlos—, aunando conexión con el público y desempeño entre las doce cuerdas. Y este sábado, sus estatus afrontan la mayor amenaza hasta el momento. Si bien Axel Tischer y Big Damo son ya viejos conocidos en GWF, nunca antes han formado equipo bajo sus focos. Y tal punto debería cuanto menos, poner en aviso a los campeones, pues SAnitY han conquistado oros en casi todas las promotoras que han pisado. ¿Será GWF una excepción?

TLB (c) vs. Michael Oku por el Campeonato de Francia CACC y el Campeonato de Peso Medio CACC; CACC Weekend Of Wrestling VII

[7 de febrero; 1 pm ET; Salle des Sports Templerie (Douai, Francia); canal de YouTube de CACC (una vez concluido el show)]

El fin de semana por excelencia de Catch As Catch Can (CACC) ya está aquí. Y habitualmente, la empresa ofrece algunos de sus mejores carteles, donde se ponen en liza todos sus campeonatos. Aunque algo menos habitual es que un mismo luchador porte dos al mismo tiempo, como hoy TLB, joven gladiador que ya se ha curtido ante las mayores figuras de su escena y de otros ámbitos europeos. Y para conseguir el Campeonato de Peso Medio CACC logró imponerse a Connor Mills en el anterior Weekend Of Wrestling. Un Mills que, quiere el destino, sea el mayor rival de… Michael Oku, contra quien el doble campeón intentará preservar su (doble) reinado. Hay luchas que marcan puntos y apartes en algunas carreras de pujantes talentos. Esta seguramente sea una de ellas.

Angel Hayze (c) vs. Kanji por el Campeonato Mundial Femenil ICW; ICW The 14th Annual Square Go!

[8 de febrero; 2 pm ET; The Garage (Glasgow, Escocia); TrillerTV]

Pocos recordarán el paso de Angel Hayze por NXT UK, donde apenas disputó media docena de combates de realce para otros nombres de mayor notoriedad. Y de alguna manera, Hayze se reencuentra ahora con aquel periodo a modo de reinicio y sobre todo, reimpulso, pues vuelve a ostentar el Campeonato Mundial Femenil ICW que entonces portó, tras recuperarlo casi cuatro años después, en la más reciente edición de Fear & Loathing. El problema: Hayze inaugura este segundo reinado frente a la mejor luchadora actual en el viejo continente, Kanji, quien tenía pendiente llevar su arte a ICW luego de dejar huella en varias promotoras del archipiélago británico. Sin duda, un buen test para Hayze antes de estrenarse en Japón el próximo mes de la mano de Marigold.