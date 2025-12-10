La cita estrella del calendario de Insane Championship Wrestling (ICW), Fear And Loathing, tuvo decimoséptima edición este pasado domingo 7 de diciembre, desde The Garage en Glasgow (Escocia),

Como estelares, Rhio y Kenny Williams bajo modalidad «King Of Insanity» (básicamente, otra forma de denominar a un «deathmatch») y con el Campeonato Mundial ICW en liza, tras la histórica consecución de la gladiadora frente a Williams el pasado agosto en I Assure You, We’re Open.

Por su parte, el equivalente femenil también se puso sobre la mesa. Bueno, más bien, sobre una escalera, pues se programó un «ladder match» con Lana Austin intentando conservar su estatus de monarca ante Angel Hayze y Daisy Jenkins.

Igualmente, hubo presencia del Campeonato Mundial de Parejas ICW. Arcade Violence (Jake Lawless y Brody Turnbull) protagonizaron su quinto compromiso titular, en un «Fatal 4-Way» frente a SAnitY (Axel Tischer & Big Damo), Grizzled Young Veterans (Zack Gibson & James Drake) y Ruff Riders (Gene Munny & Jack Ripley).

Y para que ninguna presea de ICW quedara sin implicación, Wolfgang tuvo que defender el Campeonato Zero-G contra BT Gunn, Daz Black, Dylan Thorn, Theo Doros, Kez Evans y Jason Reed al mismo tiempo, en modalidad «Scramble».

Completando el cartel, Joe Coffey vs. Craig Anthony; Colton Davis y K.O.E. (Adam King y Marcus King) vs. Mark Coffey, Ben Rodgers y Landon Riley; además de Judas Grey y Lost Boy Aspen vs. The Girvans (Lewis Girvan y Fraser Girvan).

ICW Fear And Loathing XVII pudo seguirse en directo vía TrillerTV, donde está disponible para ser visionado.

► Queen Of Insanity

Joe Coffey derrotó a Craig Anthony . Camino hacia el evento, Anthony había acusado a Coffey de estar de nuevo en ICW sólo porque WWE ya no lo quería, y el duelo se vendió cual choque entre vieja y nueva generación. Pues hubo palo para la nueva generación, porque Coffey acabó ganando tras evitar justo a tiempo un Buckshot Lariat con su Discus Lariat y ejecutar la cuenta de tres, en una brillante secuencia; la única realmente destacable en 12 minutos de combate.

. Camino hacia el evento, Anthony había acusado a Coffey de estar de nuevo en ICW sólo porque WWE ya no lo quería, y el duelo se vendió cual choque entre vieja y nueva generación. Pues hubo palo para la nueva generación, porque Coffey acabó ganando tras evitar justo a tiempo un Buckshot Lariat con su Discus Lariat y ejecutar la cuenta de tres, en una brillante secuencia; la única realmente destacable en 12 minutos de combate. K.O.E (Adam King y Marcus King) y Colton Davis derrotaron a Ben Rodgers, Landon Riley y Mark Coffey . El punto clave llegó cuando Riley traicionó a Coffey y Rodgers, pateándolos y dejándolos en desventaja contra los rudos, quienes no desaprovecharon la oportunidad. Coffey recibió el pin como consecuencia de un Chokeslam de Davis, hecho que los comentaristas resaltaron.

. El punto clave llegó cuando Riley traicionó a Coffey y Rodgers, pateándolos y dejándolos en desventaja contra los rudos, quienes no desaprovecharon la oportunidad. Coffey recibió el pin como consecuencia de un Chokeslam de Davis, hecho que los comentaristas resaltaron. CAMPEONATO ZERO-G ICW, ALL STAR SCRAMBLE: Wolfgang (c) derrotó a BT Gunn, Daz Black, Dylan Thorn, Theo Doros, Kez Evans y Jason Reed . Qué infravalorado estuvo Wolfgang en WWE, no ya sobre el «main roster», sino también dentro de NXT UK. Reed apareció como séptimo participante sorpresa y fue el encajador del conteo. Cuando este parecía ganar el combate cubriendo a Black, Wolfgang cayó sobre él con su Swanton y lo puso de espaldas planas. Primera defensa aquí de Wolfgang tras conquistar la correa en el anterior evento de ICW, We’re No Fae Here, donde derrocó a Jack Morris en una Triple Amenaza completada por Black.

. Qué infravalorado estuvo Wolfgang en WWE, no ya sobre el «main roster», sino también dentro de NXT UK. Reed apareció como séptimo participante sorpresa y fue el encajador del conteo. Cuando este parecía ganar el combate cubriendo a Black, Wolfgang cayó sobre él con su Swanton y lo puso de espaldas planas. Primera defensa aquí de Wolfgang tras conquistar la correa en el anterior evento de ICW, We’re No Fae Here, donde derrocó a Jack Morris en una Triple Amenaza completada por Black. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ICW, LUCHA DE ESCALERAS: Angel Hayze (con Wee Man) derrotó a Lana Austin (c) y Daisy Jenkins para ganar el título . Muchas interferencias, tanto de Wee man como de Austin Brookes y Hollie Barlow (lacayos de Austin), aderezaron un combate algo desastroso, donde Hayze acabó con la nariz rota (por cierto, otra ex NXT UK), aunque recuperando un oro que tuvo por primera vez cuatro años atrás. Austin llevaba 13 meses como monarca.

. Muchas interferencias, tanto de Wee man como de Austin Brookes y Hollie Barlow (lacayos de Austin), aderezaron un combate algo desastroso, donde Hayze acabó con la nariz rota (por cierto, otra ex NXT UK), aunque recuperando un oro que tuvo por primera vez cuatro años atrás. Austin llevaba 13 meses como monarca. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ICW: Arcade Violence (Jake Lawless y Brody Turnbull) (c) derrotaron a SAnitY (Axel Tischer & Big Damo), Grizzled Young Veterans (Zack Gibson & James Drake) y Ruff Riders (Gene Munny & Jack Ripley) para retener el título . Mi lucha favorita de la noche, muy dinámica, con un buen choque de estilos y personajes y con un «highspot» bastante vistoso, cuando Ripley se lanzó desde una de las balconadas. Amén de un final muy original: Lawless recibió el Grit Your Teeth de GYV y de alguna manera consiguió amortiguar la caída y enganchar a Gibson en un Jacknife Roll-Up. Drake quiso romper la cuenta, pero Turnbull le agarró una pierna desde fuera del ring para evitarlo. Gran alegría la del público por tal resolución.

. Mi lucha favorita de la noche, muy dinámica, con un buen choque de estilos y personajes y con un «highspot» bastante vistoso, cuando Ripley se lanzó desde una de las balconadas. Amén de un final muy original: Lawless recibió el Grit Your Teeth de GYV y de alguna manera consiguió amortiguar la caída y enganchar a Gibson en un Jacknife Roll-Up. Drake quiso romper la cuenta, pero Turnbull le agarró una pierna desde fuera del ring para evitarlo. Gran alegría la del público por tal resolución. Judas Grey y Lost Boy Aspen derrotaron a The Girvans (Lewis Girvan y Fraser Girvan) . Aspen, antiguo compañero de equipo de Lewis, no fue anunciado de antemano, haciendo su regreso a ICW (si bien no desató demasiadas reacciones). Y Aspen puso de espaldas planas a Fraser tras un Martinete.

. Aspen, antiguo compañero de equipo de Lewis, no fue anunciado de antemano, haciendo su regreso a ICW (si bien no desató demasiadas reacciones). Y Aspen puso de espaldas planas a Fraser tras un Martinete. CAMPEONATO MUNDIAL ICW, KING OF INSANITY: Rhio (c) derrotó a Kenny Williams para retener el título. Williams salió con un palo de kendo, pero su arma estrella durante el encuentro fue una espinillera cubierta de tachuelas. Y el tiro le salió por la culata, pues Rhio hizo que se rindiera empleando tal objeto al engancharlo con un Half Nelson Choke, estilo Taz. Buen estelar, de fina violencia, donde ambos sangraron, especialmente Williams, quien antes de rendirse atravesó una mesa adornada con alambre de espino. Al parecer, el «título» de «King Of Insanity», que el propio Williams se agenció porque está muy locuelo, se puso en liza. Ergo, Rhio es ahora la «Queen Of Insanity».

⇒ En cuanto a nombres estelares, las comparaciones con entregas anteriores de Fear And Loathing pueden parecer odiosas. Pero hoy, cuando tantas empresas programan a los mismos competidores que vemos en tantos otros escenarios y presentan carteles sin identidad propia, Fear And Loathing XVII dio cabida (tal vez por necesidad más que por otra cosa) a muchos talentos locales. Y tal detalle, a mi juicio, eleva la valía de esta edición, que (en términos generales) no resultó un dechado de calidad «in-ring», pero supuso un buen escenario para la lucha libre británica; en especial la escocesa.

7/10

The King of Insanity match lived up to its name last night as @KennyWilliamsUK battled @rhio_wrestler in ICW’s first intergender version of the match. Watch Fear & Loathing 17 in its entirety on @Triller_TV+. pic.twitter.com/laOYAMlgrV — ICW (@InsaneChampWres) December 8, 2025