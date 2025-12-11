Resultados Andalucía Wrestling: Demolition Day

Antes de iniciarse el periodo navideño, Andalucía Wrestling presentó su decimosexto show del 2025, Demolition Day, el pasado 29 de noviembre, desde las habituales instalaciones de la promotora en la ciudad de Sevilla (Andalucía, España).

Como principal combate de este primer show bajo la gerencia de El Rey Hurtado (tras la renuncia de Agis V), Alvarito Adrenalina, tras su celebrada conquista del Campeonato Absoluto de Andalucía Wrestling en The Black Order, el pasado septiembre, puso por primera vez sobre la mesa su oro. Y lo hizo ante el anterior monarca, Marcus Black, inmenso en una crisis de identidad, mediante duelo al mejor de tres caídas con el objetivo de confirmar definitivamente quién merecía el trono.

Los Campeonatos por Parejas también tuvieron presencia, con Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) defendiendo sus estatus por primera vez. Enfrente, la amenaza norteña de Atlántica Vice (Gabriel Vilas y Gareth Parker), representantes de la promotora gallega Atlántica Wrestling.

Completando el cartel anunciado, Ghostnight se midió a Mr. Okama, Salamander se encontró en Triple Amenaza contra Joe Gold y Augusto Santos; mientras Alberto García y Deimos, representando al querido funcionariado español, vieron acción.

► El Reino de Hurtado

[TAKEDOWN]

Noe Mencey derrotó a Curro Godoy.

Tricicleitor derrotó a Agis V.

Hydra derrotó a Alan Reaper.

[SHOW PRINCIPAL]

Ghostnight derrotó a Mr. Okama.

CAMPEONATOS POR PAREJAS DE ANDALUCÍA WRESTLING: Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) (c) derrotaron a Atlántica Vice (Gabriel Vilas y Gareth Parker) para retener los títulos.

TRIPLE AMENAZA: Salamander derrotó a Joe Gold y Augusto Santos.

Los Funcionarios (Alberto García y Deimos) derrotaron a a Curro Godoy y Astiles.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE ANDALUCÍA WRESTLING: Alvarito Adrenalina (c) derrotó a Marcus Black para retener el título.

