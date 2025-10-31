Resultados Andalucía Wrestling: Hellraiser

El segundo show de la nueva temporada en Andalucía Wrestling tuvo temática acorde con estos días, más homenaje realmente a Clive Barker, por titularse Hellraiser, el pasado día 25, desde sus habituales instalaciones en Sevilla (Andalucía, España).

Se programaron cuatro combates. En el principal, Jostein puso por primera vez sobre la mesa el Campeonato de Andalucía ante Salamander, Mr. Okama y Crovetto. Aunque la noticia estuvo en otro oro, que se inauguró en el show: un nuevo Campeonato de SEW (la escuela de Sevilla Wrestling, asociación germinal de Andalucía Wrestling), con Ghostnight, Jay Four y Capo.

Además, Márquez quiso ajustar cuentas con Joe Gold, luego de que este le costara el Campeonato de Andalucía en The Black Order. Y completando el cartel, un choque de duplas donde Los Nómadas (Blaze y Damocles) se midieron a Deimos y Niebla.

► El Señor del Infierno

CAMPEONATO SEW: Ghostnight derrotó a Capo y Jay Four para ganar el título.

Joe Gold derrotó a Márquez.

Los Nómadas (Blaze y Damocles) derrotaron a Deimos y Niebla.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Jostein (c) derrotó a Salamander, Mr. Okama y Crovetto para retener el título.

