Tyler Breeze sobre John Cena, WWE, Flatbacks y más

El ex-luchador (aunque recientemente regresó) de WWE Tyler Breeze habla de todo un poco, incluyendo Fashion Files, UpUpDownDown, «Prince Pretty» o el videojuego de la WWE.

► En palabras de Tyler Breeze

Sobre ser listado como “leyenda” en WWE 2K23

“Tuve que clasificarme como leyenda porque no estaba en el roster activo. Para poder aparecer en el videojuego, tenían que ponerme en la categoría de leyendas. Fue gracioso porque hubo cierto revuelo entre la gente que decía ‘¿Cómo van a poner a Tyler Breeze como leyenda?’ Les decía, ‘Tranquilos, no estoy en el Salón de la Fama, solo es por el videojuego’. Mucha gente lo malinterpretó, pensando que estaba bajo un contrato de leyendas, pero no, solo fue por el juego.”

Sobre la jubilación de John Cena

“Es genial. Hablé un poco con él sobre eso. John es un tipo interesante, muy inteligente y educado. Solo porque se retire del ring no significa que haya terminado siendo John Cena.”

Sobre lo que más se enorgullece de sí mismo como persona

“Probablemente diría que lo que más me enorgullece es el impacto que he tenido en las relaciones con las buenas personas con las que he trabajado. Siempre me ha gustado que cuando alguien miraba la cartelera de la noche y veía que lucharía conmigo, dijera: ‘Genial, va a ser divertido, seguro y fácil’. Nunca quise que nadie dijera: ‘Oh no, tengo que trabajar con este tipo, va a ser un dolor’. Me enorgullece que la gente haya disfrutado trabajar conmigo y que tenga muchos amigos en un negocio donde eso no siempre es fácil.”

Sobre su personaje ‘Prince Pretty’ y jugar con la vanidad

“Interpretar a ‘Prince Pretty’ en realidad me ayudó a relajarme. Encontré que todo lo que no podía hacer en mi vida diaria podía hacerlo como este personaje. Crecí en Canadá con sudadera y pantalones cómodos, y de repente era un modelo masculino que tenía que usar ropa de diseñador todo el tiempo. Fue un buen balance, me permitió separar mi vida personal de la persona en el ring y en redes sociales.”

Sobre su relación con Xavier Woods y UpUpDownDown

“Empezó alrededor de 2010, cuando llegué a FCW. Xavier era una de las primeras personas que conocí allí y terminamos teniendo mucho en común. Con el tiempo nos hicimos grandes amigos, viviendo juntos y apoyándonos en el camino hacia nuestras metas en la lucha libre.”

Sobre el origen del personaje Tyler Breeze

“Antes era Mike Dalton en FCW, un tipo sin nombre, sin nada especial. Para destacar, decidí ir en la dirección opuesta: enfocarme más en la apariencia y la comedia, estilo ‘Zoolander’, y hacer lo mínimo de lucha posible al principio. Lo probé y a la gente le pareció divertido; poco a poco se convirtió en lo que es hoy Tyler Breeze.”

Sobre la lección que le hubiera gustado saber al empezar en FCW/NXT

“Ser más abierto a todo. Antes me enfocaba solo en la lucha libre y no veía el panorama completo: la mercadotecnia, la promoción, invertir en ti mismo como personaje. Tienes que hacer que la gente quiera pagar para verte, y eso implica mucho más que solo luchar.”

Sobre la creación de la Flatbacks Wrestling School con Shawn Spears

“Después de un seminario con Spears en 2019, nos dimos cuenta de que podíamos enseñar muchas cosas que los jóvenes luchadores ni siquiera sabían que existían. Pensamos: ‘En lugar de un seminario, hagamos una escuela’. Encontramos un lugar, lo firmamos y empezó a funcionar de inmediato. Tener a alguien como Spears es clave porque ambos pensamos igual en muchas cosas y nos complementamos.”

Sobre su año más difícil en WWE y cómo lo hizo crecer

“En 2018-2019 estaba casado, viajando mucho y pasé por un divorcio mientras intentaba mantener mi vida y la rutina de la lucha. Fue duro, pero me enseñó paciencia y cómo dejar que las cosas se resuelvan por sí solas. La experiencia de vida te madura de formas que no se pueden enseñar.”

Sobre la cancelación de Fashion Files

“Creo que fue un accidente. Todo iba bien, pero un día Vince dijo algo como ‘¿Por qué estamos haciendo Fashion Files? No están en el pay-per-view’. La gente se asustó y nunca más se volvió a hacer. Solo fue un malentendido, no un despido ni nada planeado.”

Sobre qué tan guionizado estaba Fashion Files

“Había ideas generales y chistes escritos, pero mucho dependía de la improvisación, especialmente con Dango. Probablemente el 60% de lo que veías era lo planeado; el resto era espontáneo.”