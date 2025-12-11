Bully Ray quiere una lucha entre Nick Aldis y Adam Pearce

Nick Aldis y Adam Pearce son los gerentes generales de las marcas SmackDown y RAW, respectivamente, y en algún momento tuvieron una rivalidad en torno a la defensa y a mantener el orden dentro de sus marcas, aunque no llegó a un punto físico y tampoco ha pasado a mayores, considerando que ambos han mantenido el respeto mutuo en pantallas.

► Nick Aldis y Adam Pearce no han luchado en WWE

Durante el reciente «Busted Open Radio», Bully Ray respondió a las especulaciones del copresentador Dave LaGreca sobre si el gerente general de WWE SmackDown, Nick Aldis, podría haber sido el oponente sorpresa de LA Knight en semifinales tras la baja de Sheamus por lesión, mencionado que hubiera sido bueno verlo en esa posición, aunque finalmente no ocurrió. Luego, la conversación giró en torno a Aldis como posible competidor en el ring en el futuro, y el miembro del Salón de la Fama WWE profundizó en sus ideas al respecto.

Tanto Pearce como Aldis son múltiples veces campeones mundiales de peso completo NWA, lo cual, según Bully Ray, es precisamente el nexo que los uniría, y el miembro del Salón de la Fama WWE planteó una situación que sería propicia para que se de un eventual combate entre ambos, basado en una «superamacía de marca».

«Hay una historia con Nick Aldis. y esa historia con Nick Aldis es Adam Pearce. Nick Aldis vs. Adam Pearce es perfecto para Survivor Series. Si tienes un equipo de Raw y uno de SmackDown y cada equipo necesita un miembro más, creo que podría funcionar. Es una combinación fácil. Aparte de eso, otra forma de involucrar a Aldis en el ring sería emparejarlo con su esposa en la vida real, la excampeona femenina de la WWE Mickie James, si la WWE alguna vez se sube a este tren de parejas mixtas».