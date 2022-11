No veíamos a Jake Hager por los programas youtuberos de AEW desde hace un año, cuando hizo equipo en Dark con Sammy Guevara dentro de una lucha de realce de cara al choque que disputó junto al resto de The Inner Circle en Full Gear.

Ayer, Hager volvió a Dark no camino a Full Gear, sino precisamente justo después del evento, en pos de un poco de entrenamiento para su combate contra Orange Cassidy hoy por el Campeonato del Atlántico AEW. Poco que comentar del mano a mano, más allá de que se diera con Bryce Donovan, interesante competidor que ya suma cuatro implicaciones sobre la casa Élite.

Nada destacable igualmente del resto de encuentros programados, quizás con la excepción de la victoria de Willow Nightingale sobre Marina Shafir. Otra vez el «highlight» del episodio fue la evolución de la rivalidad que Matt Hardy mantiene con medio vestidor rudo, y que parece sugerir un nuevo advenimiento de su personaje «Broken».

► Resultados AEW Dark – Jake Hager gana con el gorro

1 – Tony Nese y Josh Woods (con Mark Sterling) derrotó a Dean Alexander y Rosario Grillo

2 – Willow Nightingale derrotó a Marina Shafir (con Vickie Guerrero)

3 – Wheeler Yuta derrotó a Kevin Matthews

Ethan Page expresó a Matt Hardy que iba a «romperlo», y lo programó, cual Tony Khan, para un encuentro la semana que viene en Dark.

4 – Jake Hager (con Daniel Garcia, Angelo Parker y Matt Menard) derrotó a Bryce Donovan

5 – Tay Melo (con Anna Jay A.S.) derrotó a Skye Blue

6 – Rush (con Jose The Assistant) derrotó a Leon Ruffin

7 – The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) derrotó a The Trustbusters (Ari Daivari, Sonny Kiss y JeeVes Kay)