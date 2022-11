La mentalidad competitiva de Bianca Belair en WWE

Bianca Belair lleva compitiendo toda su vida. De (más) joven realizaba atletismo hasta que comenzó su carrera en la lucha libre profesional. Y si no fuera tan competitiva como es no hubiera alcanzado la cima de WWE en tan poco tiempo. De ello estuvo hablando en su reciente entrevista con Justin Barrasso para Sports Illustrated. La «EST» asegura que su mayor competencia es ella misma, que siempre la enseñaron a traspasar sus límites y que esa es la manera en que afronta todos los desafíos que se le ponen por delante.

And we've got not one, but TWO massive #WarGames encounter this Saturday at #SurvivorSeries!

Which team will be victorious and who will be the fifth member of Team @BiancaBelairWWE?

🎟 https://t.co/8LbnFMacHH@peacock @WWENetwork pic.twitter.com/8saI90oSZF

— WWE (@WWE) November 22, 2022