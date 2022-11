Resultados AEW Dark (15 de noviembre 2022) | Daniel Garcia vs. Brock Anderson

Y de nuevo, hubo protagonismo para Ring of Honor en AEW Dark. Tras retener el lunes el Campeonato Puro ante Leon Ruffin, Daniel Garcia repitió anoche defensa de su título contra Brock Anderson. El hijo de Arn Anderson lleva desde esta pasada primavera adscrito a los programas youtuberos de AEW, sin realmente mostrar una evolución visible como competidor. Menos mal que, como siempre, está la escena independiente.

Lo más destacado del episodio que nos ocupa no fue una lucha, sino observar el paso adelante en la evolución de Athena como inminente ruda, que veremos hacia dónde la lleva. En caso de que próximamente la gladiadora conquiste el Campeonato Mundial Femenil AEW sería la primera villana en portarlo desde Nyla Rose.

Curiosa la implicación competitiva de Frankie Kazarian, quien no está programado para ningún show televisado de esta semana en AEW. Kazarian luchará en Over Drive de Impact Wrestling el viernes, por lo que su encuentro en Dark luce cual entrenamiento de cortesía concedido por AEW (empresa con la que al fin y al cabo tiene contrato).

1 – Skye Blue derrotó a Paris Van Dale

2 – Iron Savages (con JT Davidson) derrotaron a Brando Lee y Lucas Chase

Brando Lee hizo su debut aquí en AEW.

3 – Kiera Hogan derrotó a Kennedi Copeland

4 – Frankie Kazarian derrotó a Zack Clayton

5 – The Factory (QT Marshall, Lee Johnson y Cole Karter) derrotaron a Man Scout, Teddy Goodz y Channing Thomas

6 – Athena derrotó a LMK

7 – The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) derrotaron a Arjun Singh, Mike Magnum y Brett Gosselin

Athena no lució muy proclive a ser entrevistada por Lexy Nair.

