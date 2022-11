► Swerve Strickland opina de ‘Wakanda Forever’

‘Black Panther: Wakanda Forever’ se estrenó en cines el pasado 11 de noviembre y ha sido todo un éxito de taquilla habiendo recaudado más de quinientos millones de dólares en todo el mundo. Tampoco le ha ido nada mal en lo relativo a las críticas; tiene un 84% en Rotten Tomatoes y un 7,3 en IMDB. Esta película forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel y es la secuela de ‘Black Panther’. No pudo contar con el mismo actor protagonista, Chadwick Boseman, debido a su fallecimiento por cáncer de colon en 2020.

Wakanda Por Siempre.

Take a look back at the Mexico City Premiere of Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever and see it in theaters tonight. Get tickets now: https://t.co/GJSG04MkXr pic.twitter.com/Tqz1F6hFnS

— Marvel Entertainment (@Marvel) November 10, 2022