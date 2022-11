Cuatro luchas presenta ya NXT Deadline

Bron Breakker es uno de esos campeones que por su manera de lucir se diría conservará cetro hasta que tenga que dejarlo vacante a causa de un ascenso hacia el elenco principal. El hijo de Rick Steiner ya suma nueve defensas del Campeonato NXT, desde que ganó el título en el episodio de Raw del pasado 4 de abril, y en el próximo especial de la tercera marca, tendrá su décima.

Seis meses asegura Apollo Crews que lleva esperando para enfrentar a Breakker, ganándose el derecho tras batir a JD McDonagh en el anterior episodio de NXT. Y ayer, el propio Crews reveló que cobrará su oportunidad durante NXT Deadline.

También anoche hubo establecimiento de otra lucha para el especial del territorio de desarrollo, cuando The Creed Brothers, instantes después de que Ivy Nile venciera a Kiana James, aceptaron el reto de Indus Sher (Sanga y Veer Mahaan). Para Julius y Brutus Creed será su cuarta defensa del Campeonato de Parejas NXT.

Con el 10 de diciembre como fecha de realización, al amparo del Performance Center de WWE, NXT Deadline ofrece por ahora el siguiente cartel.

Looks like @ShawnMichaels has ANOTHER huge announcement next week on #WWENXT ahead of @WWENXT Deadline! pic.twitter.com/rQKyeQnJDo