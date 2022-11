Durante los últimos años, la carrera de Damian Priest ha tenido un ascenso meteórico, tanto en NXT donde fue Campeón Norteamericano, como en Monday Night Raw, donde logró el Campeonato de los Estados Unidos, logrando posicionarse como una de las principales estrellas de la marca roja. Ahora, como miembro de The Judgment Day, «The Punishment» está consolidándose aún más dentro del elenco principal de WWE.

► Damian Priest tenía la mirada en el papel de Namor

Muchas Superestrellas, empezando por The Rock, gracias a su desempeño en la WWE han logrado abrirse paso por la industria cinematográfica, e incluso han triunfado allí. Evidentemente son actividades bastante compatibles y los luchadores actuales tratan de abrirse camino hacia la pantalla grande también. Damian Priest no ha sido la excepción.

Según informó Sean Ross Sapp por medio de Fightful Select, se le pidió a Damian Priest que audicionara para un papel principal en la película Black Panther: Wakanda Forever, ya que el ex Campeón de los Estados Unidos tenía la mirada puesta en el papel de Namor y buscó una audición. Sin embargo, no terminó formando parte del elenco de la referida película.

«Priest, cuyo nombre real es Luis Martínez, no tiene trabajos de actuación que podamos ver fuera de la lucha libre profesional, pero se le pidió que audicionara para un papel importante en Black Panther Wakanda Forever. Fuentes familiarizadas con la situación dicen que se le pidió a Damian Priest que audicionara para el papel de Namor, uno de los más destacados de la película, o uno de los otros miembros destacados de Talokan. No hemos escuchado si esto efectivamente se realizó, pero hubo la consulta. Obviamente, Priest no terminó como parte de la película.»

Black Panther: Wakanda Forever se estrenó el 11 de noviembre pasado y recibió una gran respuesta de los fanáticos. Si bien Damian Priest no consiguió el papel que buscaba, al menos ya está pensando en abrirse paso fuera de la WWE, donde también podría triunfar.