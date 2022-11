No muy a menudo se ven tres combates femeniles dentro de un show de AEW. Y la calidad de los que vimos este pasado sábado durante Full Gear fue de menos a más, hasta alcanzar su clímax con el duelo entre Toni Storm y Jamie Hayter, aplaudido no sólo por su calidad en sí.

También porque su resultado nos dejó a Hayter como nueva Campeona Mundial Interina AEW. Y aunque Hayter tuvo la inestimable ayuda de su amiga Britt Baker para batir a una Toni Storm que mostró más resistencia que el mismísimo John Cena en sus mejores años, el público del Prudential Center la hizo la técnica de la historia.

Hayter conquistó su primer título estadounidense, y no un oro cualquiera, sino uno adscrito a la promotora de mayor candencia de los últimos años, situándola de inmediato en primer plano del panorama luchístico mundial.

► Los caminos que abre la interinidad de Jamie Hayter

Con el entusiasmo por la victoria de Hayter, tal vez algunos seguidores han olvidado cierto reporte que aquí recogimos el 28 de agosto del presente año.

Según Fightful, Hayter y Thunder Rosa no se llevaban bien tras bambalinas, consecuencia de que la Campeona Mundial AEW rompiese la nariz de la británica durante el duelo que mantuvieron en Battle of the Belts III y de la consabida inquina entre Britt Baker y la mexicana. Y me ciño al pretérito imperfecto, ya que dos meses y medio después, tal vez reine la cordialidad. Esto explicaría la decisión de situar a Hayter como monarca interina.

Pero si dicha mala sangre continúa hoy vigente, AEW habría evitado darle el Campeonato Mundial Femenil Interino a Hayter, considerando que la vuelta de Thunder Rosa no luce muy lejana y la lógica dicta que deben luchar en pos de decidir quién es la monarca legítima. A menos, claro, que Tony Khan tenga en mente despojar a Rosa del oro que más de tres meses después de su último combate «la Mera Mera» aún conserva.

Cabe también una tercera vía, realmente la más «okhamesca», conectando con la primera: la de que esa inamistosa relación Rosa-Hayter nunca haya sido tal y Fightful cayera (otra vez) en el «Invent Journalism». Nadie contemplaría que Khan, en caso de conocer la existencia de una ojeriza, buscara hacer coincidir a Rosa y Hayter sobre el ring.

De momento, AEW no ha anunciado la presencia de Hayter para mañana en Dynamite. Informaremos de cualquier novedad que surja.