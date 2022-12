Durante el combate que disputaron Samoa Joe y Juice Robinson en ROH Final Battle 2022, pudo verse entre el respetable a Tony Deppen. Este talentoso gladiador, que formó parte de manera regular de la ROH del último año de la «SBG Era» como miembro de Violence Unlimited, compitió en Death Before Dishonor 2022. A posteriori, ha protagonizado varios combates en los programas youtuberos de AEW, todos saldadas con derrota.

Ayer, si bien grabada el pasado mes, Deppen tuvo nueva lucha en Dark, y otra vez fue vencido por un talento bajo contrato con la casa Élite. Tal vez su aparición en Final Battle avanzara una oportunidad titular para él, pero lo cierto es que si ese es el plan, habría lucido mejor que anoche sumara su primera victoria sobre el producto de Tony Khan.

La única lucha que guardó relación con lo que veremos hoy en Dynamite fue la de Tay Melo, quien enfrentará a Ruby Soho. Y sobra decirlo, resultó un mero entrenamiento.

1 – Tay Melo (con Sammy Guevara) derrotó a Miranda Vionette

Miranda Vionette hizo su debut aquí en AEW.

A unique submission by @TayMelo to kick off #AEWDark , as she propels forward with confidence into her match with Ruby Soho TOMORROW on #AEWDynamite : #WinterIsComing !

2 – The Factory (QT Marshall, Lee Johnson y Cole Karter) derrotó a Joe Keys, Chris Steeler y LSG

3 – Zack Clayton derrotó a Steve Pena

4 – Kip Sabian derrotó a Tony Deppen

Was @TheKipSabian able to maintain control in this match?

5 – Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a The Trustbusters (Slim J y Jeeves Kay) (con Sonny Kiss y Parker Boudreaux)

The goofy Trust Busters got way too much offense in against Eddie Kingston and Ortiz. The crowd didn't even know how to take it. @OfficialTAZ even said "When you're getting your ass kicked by a butler, on YouTube, you really got problems." The right guys won, but wow #AEWDark