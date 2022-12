AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Curtis Culwell Center, en Garland, Texas, local con capacidad para 6,860 fans.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron

AEW DYNAMITE DIAMOND BATTLE ROYAL: Ricky Starks venció a Lee Moriarty, Dustin Rhodes, Matt Hardy, Brian Cage, Jungle Boy Jack Perry, Dalton Castle, Orange Cassidy, Kip Sabian, The Butcher, Shawn Dean y Ethan Page (**) CAMPEONATO TNT: Samoa Joe retuvo ante Darby Allin (** 1/2) Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta vencieron a Jake Hager y Daniel García (**) Jade Cargill, Red Velvet y Leila Grey vencieron a Madison Rayne, Skye Blue y Kiera Hogan (*) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Acclaimed retuvieron ante FTR (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

El gran evento decembrino de AEW ha llegado. Winter is Coming estará estelarizado por la primera defensa de MJF al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, y será ante Ricky Starks, quien además de obtener la oportunidad ganando el torneo World Title Eliminator, obtuvo la semana pasada el Diamond Dynamite Ring, una presea que antes sólo había ganado MJF (por tres años consecutivos), y para darle más sabor a la contienda Starks la pondrá en juego. ¿Quién saldrá con el cinturón y el anillo de diamantes en su poder?

La cuarta lucha de la serie por el Campeonato Mundial de Tríos AEW también se celebrará este martes. The Elite (Kenny Omega y los Young Bucks) intentarán remontar la ventaja de 2 a 1 que llevan los campeones del Death Triangle (PAC, Rey Fenix y Penta el Zero M).

Ruby Soho regresa a la acción para vengarse de Tay Melo. Ella le rompió la nariz en All Out al aplicarle un Tay-KO, durante la lucha mixta de Soho y Ortiz vs. Melo y Sammy Guevara. Soho promete brutalizar a la rubia brasileña.

Además, veremos luchar nuevamente a The House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King, con Julia Hart), que habían estado inactivos desde septiembre.