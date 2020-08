Resultados AEW Dark (11/08/2020) | SCU vs. The Butcher & The Blade

Para fanáticos de All Elite Wrestling, incluso por encima de fanáticos de la buena lucha libre, lucen los episodios actuales de AEW Dark, si bien la empresa de Tony Khan parece querer otorgarle mayor enjundia a sus carteles con la inclusión de varios nombres habituales de Dynamite. Todo, se diría que de cara a que este show gratuito pase a convertirse en breve en el segundo programa televisado de AEW.

No obstante, el de ayer presentó un par de sustanciosos encuentros: los dos últimos de la noche, que enfrentaron a Penelope Ford contra Rachael Ellering y SCU contra The Butcher & The Blade.

► SCU, en caída libre

1 - Rey Fénix derrotó a Lee Johnson

El Lucha Brother está teniendo en Dark un espacio para mostrar mayor agresividad, alejado de Pentagón Jr., y al igual que en sus anteriores implicaciones, apenas concedió tregua a su rival, finiquitándolo con el Black Fire Driver.

2 - Shawn Spears (con Tully Blanchard) venció a Alex Chamberlain

El único lugar donde permiten "lucirse" a Spears. Tras la cuenta, Spears puso en su guante una pieza de metal para acabar de rematar al pobre Chamberlain.

3 - Gunn Club tumbaron a M'Badu y Shawn Dean

No sé si el estatus de Billy Gunn y su vástago se trasladará a Dynamite, pero espero que no. Dean está haciendo méritos para ser el encajador de derrotas por excelencia de AEW.

4 - Kip Sabian se impuso a Michael Stevens

La poca trascendencia del duelo se evidenció en los comentarios, donde Taz y Tony Schiavone casi ni lo narraron. Realmente, una actitud que se extiende a casi todo AEW Dark.

5 - Private Party derrotaron a Brian Pillman Jr. y Griff Garrison

Pillman se merece brillar en solitario, en otro choque de resultado previsible, aunque entretenido.

6 - Jurassic Express vencieron a Corey Hollis, Pineapple Pete y Aaron Solow

Poco más que un festival de "spots", y con el irritante protagonismo de Stunt, personaje al que un servidor no soporta.

7 - The Natural Nightmares tumbaron a The Hybrid 2

Regreso de Angelico a AEW... para de nuevo servir de espárrin de la cúpula de los Élite.

8 - Penelope Ford se impuso a Rachael Ellering

Encuentro muy interesante, y beneficioso para ambas gladiadoras. Ford continúa demostrando que es algo más que una cara bonita (algo que ya había demostrado en la escena independiente) y Ellering reinicia una carrera que merece ser exitosa.

9 - The Butcher & The Blade vencieron a SCU

Se diría que la sorpresa de la noche. Quizás AEW conceda una inminente oportunidad titular a Butcher y Blade.

