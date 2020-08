Luego de recibir el puntapié, Ric Flair rompió el silencio

Después de vencer a Kevin Owens en la lucha estelar del reciente Monday Night Raw, Randy Orton tomó el micrófono y se dirigió a Ric Flair en una gran promo, en la que llamó al Nature Boy un riesgo. Luego le dijo que era adicto a los reflectores y tenía que tomar su propio camino. Flair tomó el micrófono a continuación y le dijo que quería que Orton rompiera su récord de campeonatos algún día, y que por eso regresó a Raw para estar junto a Orton, a pesar de su avanzada edad.

Randy Orton tiró el micrófono y abrazó a un emocionado Ric Flair. Sin embargo, momentos después Orton atacó al veterano con un golpe bajo. Segundos después, El Asesino de leyendas le aplicó un puntapié en la cabeza justo cuando se apagaron las luces, dejando al 16 veces campeón tendido en el ring.

Ric Flair tuvo que ser sacado con asistencia médica luego de que culminara la transmisión y con eso se concretó su salida de la televisión, de tal manera que ahora la atención se centra únicamente en el combate por el Campeonato WWE entre Drew McIntyre y Randy Orton en SummerSlam.

Tras el ataque recibido, este martes Ric Flair finalmente rompió su silencio y emitió una declaración en su cuenta de Twitter. Flair esperaba que las cosas hubieran sido diferentes entre él y Orton tras su interacción en Raw. El 16 veces campeón del mundo admitió que su hija Charlotte Flair es mejor que él, de la misma manera en que Randy Orton ha superado a su padre, Bob Orton.

I Wanted Last Night To Go Differently. What I Would Have Said Is I Don’t Know What Would’ve Happened If My Son Was In This Business. But I Do Know What Charlotte Has Done, And Like You Randy, She Is Much Better Than I Ever Was, Just Like You Have Surpassed Your Father. That’s it. pic.twitter.com/TNOsjSodVi

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) August 11, 2020