Así está preparando AEW su segundo show televisivo

En enero de este distópico año, conocimos que All Elite Wrestling había extendido su acuerdo con WarnerMedia hasta 2023, lo que de primeras, significa que AEW Dynamite seguirá emitiéndose tres años más como mínimo en TNT. Pero además, revelaba la concreción de un segundo show televisivo, que según revelaba Tony Maglio de The Wrap, sería una versión remozada de AEW Dark.

That second #AEW series will be #AEWDark, Turner President Kevin Reilly told me. It will be on TNT, it will be weekly but maybe not 52x/year. We do not yet have a weeknight for it, but obv. “Dark” is currently a Tuesday show on YouTube. #TCA20 #AEWDynamite