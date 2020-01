205 LIVE 10 DE ENERO 2020 .— La división de peso crucero WWE sigue viva y no quiere rendirse. Tras la coronación de Ángel Garza como monarca, 205 Live ha logrado un nuevo impulso, pues su nombre se suma a otros como el de Lio Rush que buscan inyectarle vida al proyecto. Y ahora se suma un Superestrella más: Tyler Breeze, quien esta noche debuta en el show violeta, donde busca hacer la diferencia, pues calidad y carisma los tiene. 205 Live se emite esta noche desde el Ford Center, en Evansville, Indiana.

Además de la presentación de Breeze, tendremos una lucha que promete mucho: Lio Rush contra Isaiah “Swerve” Scott. De este encuentro depende el futuro de ambos, pues el triunfador se acercara a la posibilidad de retar a Garza por el título.

Let’s take a couple of Popcorns and watch @WWE205Live 😈😇 let’s see what the guys on the line, knocking the door for a shot offer this night 😎😎 #ElLatinoEstaEnLaCasaBaby #GarzaGetsWhatGarzaWants #wwe #205live #cruiserweightchampion pic.twitter.com/pRpcjtIr2r — Angel 😇 Garza (@AngelGarzaWwe) January 11, 2020

► 1- Isaiah «Swerve» Scott vs. Lio Rush

Ambos inician con un forcejeo, pero Swerve lleva la iniciativa y somete a su rival contra la lona.

Luego de una breve discusión que tuvieron Lio Rush y Swerve afuera del ring, previo a reanudar las hostilidades, suena la música de los Singh Brothers e ingresan bailando.

Tan pronto como se acercaron al ring, los hermanos fueron golpeados por Swerve y Lio Rush y, Mientras los Singh preguntaban por su cámara, Lio Rush toma el micrófono y los invita para una lucha en pareja.

A pesar de la protesta de los Singh, se decreta la contienda como oficial.

► 1- Isaiah «Swerve» Scott y Lio Rush vs. The Singh Brothers

Swerve empieza dominando rápidamente, cede el relevo a su compañero y ambos se combinan de buena manera para castigar a uno de los hermanos.

Luego de las artimañas de los Singh, a espaldas del réferi, Lio Rush es dominado y recibe una cuenta de 2 por parte de Sunil, hasta que Swerve llega al salve

Lio Rush sigue siendo dominado por los rudos, mientras Swerve no logra tomar el relevo. Sin embargo, el ex Campeón logra escurrirse y finalmente cede el relevo a Scott, quien rápidamente se hace cargo de los hermanos.

Luego de que los Singh vieran bloqueada una embestida contra el esquinero por parte de Lio Rush, Swerve entra en acción y se combinan de buena manera para castigar a Samir, rematándolo con una combinación de un springboard stunner y un codazo para la cuenta de 3.

Lio Rush e Isaiah «Swerve» Scott son los vencedores en una lucha regular, pero donde ganaron los que debían ganar. Igual se notó un ambiente de tensión entre los ganadores, quienes todavía se deben el mano a mano. Pero hoy festejan.

.@swerveconfident & @itsLioRush make a formidable tag team, but we 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 wish we could've seen them as opponents. #205Live 🤔 pic.twitter.com/LOPSVKSoNB — WWE Universe (@WWEUniverse) January 11, 2020

► 2- Ariya Daivari vs. Una víctima

Daivari luce confiado y dispuesta a acabar con todos los nuevos cruceros. Empieza castigando a su víctima y mofándose de su rival.

Bueno, una patada, un azotón y un hammerlock lariat para cuenta de 3 para liquidar esto.

Ariya Daivari es el ganador en una paliza rápida. No contento con esto, Daivari castiga a su víctima con otro hammerlock lariat, hasta que el réferi le pide que tenga compasión.

You want Jeff Brooks to DO SOMETHING, @AriyaDaivariWWE? Be careful what you wish for. #205Live pic.twitter.com/yM8xDmbR0q — 205 Live (@WWE205Live) January 11, 2020

Drake Maverick anuncia que la suspensión de Jack Gallagher ha sido levantada:

Several weeks ago @GentlemanJackG laid his hands on me, and I was forced to internally suspend him. That suspension has now been lifted. He is now free to return to #205Live if and when he is ready to act like a “Gentleman” again. — Drake Maverick (@WWEMaverick) January 10, 2020

► 3- Tyler Breeze vs. Tony Nese

El debut de Breeze en la marca morada, donde suponemos que estará un buen tiempo por la ausencia obligada por la lesión de su compañero Fandango.

A pesar de la entrada de Nese, Breeze no luce muy impresionado. Nese muestra sus bíceps y tampoco se inmuta el de Fashion Police.

Inician la acción con un forcejeo e intercambiando sendos golpes, hasta que finalmente Breeze logra la primera caída para cuenta de 2.

Nese se rueda hacia fuera del ring y Breeze lo busca para seguir castigándolo, pero al reingresarlo, se distrae por un momento y es sorprendido por Nese con una dropkick.

Nese sigue en control, pero Breeze buscaba el sunset flip, aunque sin éxito y a cambio recibe una patada y una cuenta de 2.

Ahora es turno para una ofensiva de Breeze, pero luego de sendos intentos fallidos por parte de ambos luchadores, quienes pretendían liquidar esto, Nese conecta una enzuigiri que envía a Nese afuera del ring.

Breeze buscaba el Unprettier, pero Nese se refugia en las cuerdas, lo sorprende a Breeze con un golpe mientras el réferi los separaba, seguido de una guillotina y un moonsault desde la cuerda intermedia para cuenta de 2.

Luego de atacar a su rival, Breeze buscaba liquidar con un crossbody desde la tercera cuerda, pero Nese se esquiva y va por la enredadera, pero el «Gorgeous» fue más vivo y logró poner de espaldas planas al «Premier Athlete» para 1, 2 y 3.

Tyler Breeze es el ganador en su debut para la marca morada, dando un buen encuentro, el mejor de la velada. Tony Nese sigue en racha perdedora y se lamenta ante el árbitro sobre el conteo recibido.

Termina así esta emisión de 205 Live. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos este domingo para NXT UK Takeover: Blackpool II, y este lunes para otra cobertura de Monday Night Raw.