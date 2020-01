Roman Reigns y King Corbin tendrán doble compromiso en Royal Rumble 2020

No debe sentar muy bien que te cubran con comida de perro mientras estás atado al poste de un ring. Tras esta insólita imagen que vimos el mes pasado, WWE avisó de que Roman Reigns luciría desatado, aunque la superioridad númerica fue clave en TLC 2019, pues King Corbin logró llevarse la victoria gracias a la ayuda de Dolph Ziggler y The Revival. Y una nueva paliza iba a llevarse «The Big Dog» la semana pasada en SmackDown, sólo impedida por el regreso de The Usos para equilibrar la balanza. Rivalidad que según lo sucedido ayer, llegará hasta Royal Rumble 2020.

Antes del combate que tenía programado contra The Usos, Corbin salió a escena para decir que la decisión de Reigns de incluirse en la campal masculina es una manera de huir de él. Pero Roman, quien ya se encontraba sobre el ring con Jimmy y Jey, respondió que de hecho, le gustaría «patear el trasero» de Corbin dos veces en Royal Rumble 2020, pues «The Lone Wolf» acababa de confirmar su participación en la campal. Encuentro que minutos después WWE añadió a su previa del inminente PPV.

No more mind games. @WWERomanReigns will get his hands on King @BaronCorbinWWE one-on-one at #RoyalRumble! https://t.co/iotsMEU800

— WWE (@WWE) January 11, 2020