205 LIVE 3 DE ENERO 2020 .— Después de varias semanas de receso, 205 Live regresa. En el episodio más reciente vimos el debut de Joaquin Wilde en la marca violeta, pero además hubo un combate en el que Tony Nese logró derrotar a Danny Burch. Y aunque en WWE no hay rankings, esta victoria le ha dado el impulso suficiente como para pedir una lucha contra el Campeón de Peso Crucero NXT, Ángel Garza. El encuentro se efectuará esta noche, aunque el título no estará de por medio. La acción se emite inmediatamente después de SmackDown desde el FedEx Forum, de Memphis, Tennessee.

Se publica un video con la resolución de Daivari para este 2020 donde dice que «salvará» a 205 Live, y se encargará de Burch, y luego será el turno de Raúl Mendoza.

La acción inicia con un dominio de Burch con un buen llaveo.

Burch sigue dominando de similar manera por varios minutos. El público está en silencio. Finalmente Daivari muestra algo de ofensiva, pero rápidamente es contrarrestado por el inglés, quien retoma el control.

Finalmente Daivari logra aprovechar una apertura de Burch y lo envía contra la lona para recuperar el dominio.

Daivari lleva la acción afuera del ring donde castiga a Burch por unos minutos, y finalmente lo regresa al ring, donde continúa la faena. Remata con un reverse DDT para cuenta de 2, luego de esquivar un golpe de Burch.

Daivari sube al esquinero y va por la maniobra de Jerry Lawler, pero es recibido con la pierna en alto por parte de Burch, quien lo remata con un suplex, aunque no cubre por estar adolorido.

Nuevamente el inglés retoma el dominio, y esta vez con un dropkick logra una cuenta de 2.

Luego de intercambiar sendas cuentas de 2 entre ambos, Daivari va por una plancha desde el esquinero, pero Burch se escapa y logra aplicarle el crossface a Daivari, pero cuando este se rinde, un enmascarado aparece de entre el público y distrae al árbitro, y también a Burch, quien debe soltar a Daivari.

Golpe bajo de Daivari y con un hammerlock lariat logra la cuenta de 3.

Ariya Daivari es el ganador en una lucha regular. El público en silencio, y salvo la aparición del enmascarado, no hubo mayor cosa que destacar.

Ahora se revela el enmascarado y es Brian Kendrick, quien ha regresado de sus vacaciones.

Kendrick dice que ha vuelto, que es un luchador profesioal y les deja una advertencia a toda la división, no sin antes golpear a Burch, quien todavía estaba tendido.

Mientras tanto, Kendrick y Daivari sonríen entre sí. ¿Tendremos alianza entre los cruceros originales?

Los hermanos Singh, como era de esperarse, empiezan bailando y dominando el encuentro con relevos rápidos entre los experimentados.

Sus desconocidos rivales no atinan ofensiva alguna, y los Singh liquidan esto con una Bollywood Blast para 1, 2 y 3.

Los Singh Brothers son los ganadores en una lucha corta y de un solo lado. Como siempre, celebran bailando y filmando.

