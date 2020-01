No en pocas ocasiones se ha hablado de la posibilidad de que Renee Young abandone WWE para unirse a su esposo, Jon Moxley, en AEW. Pero teniendo en cuenta lo que hemos sabido en estos meses, desde que el luchador firmó con dicha empresa tras salir de la primera, eso no va a ocurrir pronto. De hecho, la ex comentarista está muy contenta conduciendo WWE Backstage en FOX. El antiguo sabueso de la justicia, ahora un lobo solitario, declaró no hace mucho que «su esposa está bien con lo que está haciendo».

► Renee Young habla de los rumores de AEW

Pero también comentó que tendrían que preguntarle a ella acerca de sus metas, de sus aspiraciones, lo cual no dudó en hacer Corey Graves cuando su compañera se presentó recientemente en su podcast, After The Bell.

«Es tan molesto, tan estúpido el que no pueda tuitear nada acerca de lo que él está haciendo porque todo se convierte en algo contraproducente. Empiezan a publicar cosas como: ‘¡CONFIRMADO! ¡RENEE YOUNG VA A AEW!’. Chicos, denme un descanso. La gente necesita tomar una pastilla para relajarse».

Comienza así Young, prosiguiendo…

«Intento manejarme alejada de todo eso, para ser honesta. Porque no quiero prestar atención a todos esos idiotas de las redes sociales. A veces sientes que quieres golpear a alguien o tener la última palabra. No quiero tuitear cualquier cosa, armar un escándalo y que alguien en WWE se moleste conmigo. Así que, habitualmente, intento quedarme fuera de la ecuación».

No aclara nada acerca de si tiene pensado cambiar de compañía, aclarando que no piensa meterse en esa discusión. Puede que ocurra, puede que no, ahora es momento de que continúe con su carrera en el Imperio McMahon más que de andarse con rumores. Eso mientras Moxley hace lo propio en el Imperio Khan. Los dos están triunfando, ¿por qué cambiar algo que funciona?