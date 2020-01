El peor combate que vio Vince McMahon en WWE en 60 años

Quienes vieran el WWE 365 de Kevin Owens en la plataforma streaming del Imperio McMahon habrán descubierto el momento en que Vince McMahon le comunica al luchador canadiense que no le gustó nada su combate con Chris Jericho en WrestleMania 33 justo después del mismo, cuando KO se acercó a pedirle su opinión. Y cómo eso le afectó. En toda una vida dedicada a su empresa, el mandamás ha visto todo tipo de combates, empezando por los disputado en el más grande PPV del año y no todos le han gustado.

► El peor combate que vio Vince McMahon

En este caso no hablamos de esta lucha, sino de una celebrada en WrestleMania 27. ¿Recuerdan aquella Jerry Lawler vs Michael Cole? El segundo, acompañado de Jake Hager, venció al primero por descalificación cuando así lo determinó el Gerente General de Raw anónimo debido a que el réferi, Stone Cold, interfirió en la lucha cuando no debía hacerlo.

Aprovechando su reciente visita a Corey Graves en el After the Bell, el propio Cole comentó lo que pensó el mandamás del combate.

“Jerry se lanza desde la tercera cuerda con su Missile Dropkick y me patea en la boca. ¿Que pasó? Uno de mis dientes salió volando por el encordado. Perdí dos dientes el mismo día y todo el ring está lleno de sangre. Yo ni siquiera sé donde estoy. Entonces Jerry me golpea de nuevo y caigo sobre la lona como un ladrillo. Luego acabó el combate, no recuerdo cómo. Me sacaron de allí en medio de toad esa sangre. Cuando llegó entre bastidores pensando: ‘Eso fue realmente bueno’. Pero entonces Vince me mirá y dice: ‘Es lo peor que he visto en 60 años’. Ese fue mi combate en WrestleMania y todavía estoy invicto».

Ese fue el segundo combate en la carrera de Cole como luchador, que ha sido intermitente con el paso de los años. Disputó hasta ahora un total de 12 luchas. La última fue el 9 de julio de 2012 en Raw, precisamente ante Lawler, con el mismo resultado que la de WM.

Conocedores, ¿están de acuerdo con «el peor combate que vio Vince McMahon»?