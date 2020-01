¿Está pensando Drew Gulak en abandonar WWE en 2020?

Drew Gulak ha sido uno de los luchadores principales de 205 Live desde su nacimiento, pero en pleno declive de la marca, ahora que se ha unido a NXT, como ha ocurrido con todos sus miembros, incluyendo al actual campeón, Ángel Garza, ha quedado a un lado. No lucha en televisión desde finales de noviembre, cuando apareció en SmackDown para verse las caras con Mustafa Ali. Desde entones entró al encordado en tres ocasiones más, siendo la última el 20 de diciembre ante Lince Dorado en un combate no televisado en un programa de la marca azul.

Es uno de los luchadores con más talento peor utilizados por la empresa y no sabemos si eso va a cambiar próximamente. Muchos piensan en su físico, en su estatura, cuando hablan de por qué no tiene más éxito. Pero debemos tener en cuenta que es más alto que Daniel Bryan o AJ Styles, por lo que eso no debería ser un impedimento. Y ha demostrado que tiene carisma. ¿Qué más necesita?

► ¿Está pensando Drew Gulak en abandonar WWE?

Puede que todo esto lo lleve a plantearse su salida de WWE en cuanto tenga la ocasión, que no sabemos cuando podría ser dado que no está claro cuando acaba su actual contrato. Pero quizá sea en 2020, una especulación que hacemos al descubrir (gracias a Ringside News) que el 27 de diciembre presentó el registro del nombre «Catch Point» en el registro de marcas de Estados Unidos.

De esta forma se llamaba una facción que tenía en EVOLVE con los luchadores Matt Riddle, Tracey Williams, Dominic Garrini, TJP, Fred Yehi, Chris Dickinson, Jaka y Malcolm Bivens.

Esto no confirma nada, pero es un detalle interesante pues nos hace pensar en los que está pasando por la cabeza de Gulak en este momento. Aunque, una vez más, no sabemos cuando finaliza su contrato. Estaremos atentos a sus próximos pasos.