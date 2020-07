Renee Young está libre de covid-19: ha dado negativo

La preocupación en torno a la conductora de WWE Backstage puede desaparecer: Renee Young está libre de covid-19. La semana pasada se supo que "ya se sentía mucho mejor, su pecho estaba un poco menos pesado, si bien aún sentía esa sensación de falta de aire, y se había recuperado de la mayoría de los síntomas". Esto gracias a información publicada por Dave Meltzer en la entrega del 2 de julio de su boletín Wrestling Observer.

Las novedades las aporta el mismo editor del WON ahora en la entrega publicada ayer 7 de julio.

Meltzer además añade un apunte sobre el esposo de la ex entrevistadora de WWE, Jon Moxley, que también ha estado ausente, aunque sin dar positivo. Pero el positivo de su esposa lo llevó a perderse Fyter Fest 2020 y ha sido anunciado para Fight for the Fallen 2020.

Si todo va bien, el Campeón Mundial de Peso Completo AEW defenderá el título el próximo miércoles en el nuevo PPV de su empresa. Al mismo tiempo, no existe una fecha oficial que confirme cuando Young volverá a trabajar.

Eso sí, ella quiso enviar un mensaje a toda la población para que nadie más tenga que pasar por el mal momento que pasó ella.

Just a friendly little reminder: wearing a mask can literally be saving yours or someone else’s life. As someone that’s had covid- trust me, you don’t want it. Be safe. Take care of each other.

— Renee Young (@ReneeYoungWWE) July 9, 2020