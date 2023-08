Recuerdan reacción de Triple H en llamada de The Rock a CM Punk

El polémico segmento no grabado de RAW, donde The Rock llamó por teléfono a CM Punk, aún es recordado por muchos, pues fue un momento tenso en backstage, pues el de Chicago tenía serios problemas con WWE.

En febrero de 2017, el famoso Staples Center, renombrado momentáneamente como Crypto Arena, se convirtió en el escenario de una filmación inusual. Dwayne «The Rock» Johnson, estaba en el centro del ring, rodeado de cámaras y luces, mientras daba vida a su papel en «Fighting With My Family» (la película de la historia de Paige). Sin embargo, lo que parecía ser una escena normal de filmación, pronto se convirtió en un momento memorable debido a un eco inesperado del pasado.

A medida que The Rock realizaba su actuación, un grito inusual comenzó a tomar forma entre la multitud. Los fanáticos coreaban en unísono el nombre «CM Punk», un que dejó una huella imborrable en WWE, peor también terminó bastante mal con la empresa.

►La llamada de The Rock a CM Punk

En medio de la escena, The Rock, confundido por la reacción de la audiencia, decidió tomar su teléfono y decidió llamar a CM Punk en ese mismo momento.

WWE y CM Punk se encontraban en medio de una demanda legal, un conflicto que había surgido debido a la partida del luchador de la compañía y a sus controvertidos comentarios en el podcast de Colt Cabana, por lo que la llamada era muy controvertida.

►¿Cómo reacción Triple H ante la llamada a CM Punk?

Brian Gewirtz, ex escritor de WWE y socio comercial de The Rock en Seven Bucks Productions, compartió sus recuerdos de aquel día en el podcast Cheap Heat de The Ringer. Según Gewirtz, a pesar de la controversia, Triple H no expresó su comentario con verdadera indignación, sino más bien con un toque de sarcasmo.

«The Rock sacó su teléfono y dijo: ‘¿Qué pasa si llamo a CM Punk ahora mismo?’ Triple H se volvió hacia mí en backstage y me dijo: ‘¿Alguien quiere recordarle que estamos en una maldita demanda con este tipo?’ Punk no respondió, estaba haciendo otra cosa en ese momento, así que en realidad no importaba. Triple H lo dijo irónicamente, no legítimamente enojado»..

Finalmente, The Rock decidió dejar un mensaje de voz a CM Punk, cerrando así este capítulo peculiar en la historia de la lucha libre. El luchador de Chicago nunca volvió a WWE, pese a que muchos fans lo pedía, sin embargo, sí llegó a AEW, donde ha causado mucha controversia por comentarios y acciones.