Hiromu Takahashi quiere exponer su cinturón en AEW

La súper estrella de New Japan Pro Wrestling y actual poseedor del Campeonato de Peso Jr. IWGP, Hiromu Takahashi, tendrá un intenso fin de semana en México y Estados Unidos.

Takahashi se presentará primero en la Ciudad de México como parte del Equipo Extranjero que verá acción en el Grand Prix, el viernes 18 de agosto en la Monumental Arena México. Justo hace unos minutos, el versátil gladiador hizo su arribo a la capital de la República Mexicana.

Al día siguiente, el monarca junior llegará al mítico 2300 Arena de Filadelfia, para participar en la edición estadounidense del All Star Junior Festival, evento que organiza al lado de Rocky Romero.

Para el domingo 20, se presentará en una lucha de equipos en «Multiverse United 2» el evento conjunto de NJPW e IMPACT! Wrestling.

Por estos motivos, Hiromu Takahashi fue entrevistado por Sports Ilustrated, donde habló sobre varias cuestiones.

– Sobre la realización del ASJF USA:

Creo que los fanáticos japoneses ya saben lo grandiosa que es la lucha de pesos junior, pero no muchos fanáticos en los Estados Unidos saben lo que significa esta división. Ahí la división de peso crucero suele ser más común, pero la palabra ‘junior’ no significa ‘menos de’.

– Sobre la planeación de la edición estadounidense del ASJF:

– Sobre su reaparición en el Continente Americano luego de Forbidden Door:

No pude luchar en Forbidden Door el año pasado porque me dio fiebre. Estaba destrozado, así que disfruté mucho luchar en el programa esta última vez. Me gustan los grandes eventos