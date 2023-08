Kenny King y Joe Hendry vienen protagonizando una de las rivalidades más entretenidas de IMPACT! Wrestling, en torno al Campeonato de Medios Digitales de esta empresa, actualmente alrededor de la cintura del el ex-Ingobernable tras arrebatarle la presea al escocés durante la previa de Slammiversary 2023.

Y ambos competirán en Multiverse United 2, precisamente dentro de la previa de esta cita, aunque no sobre la misma contienda. Mientras King defenderá el Campeonato de Medios Digitales Impact ante Yoshinobu Kanemaru, Hendry hará equipo con Heath y Yuya Uemura para ir contra Rocky Romero, Rysuke Taguchi y Master Wato. Kanemaru, Taguchi y Wato harán su debut con Impact.

Apenas cinco días restan para Multiverse United 2: For Whom the Bell Tolls, evento que presentarán NJPW e Impact Wrestling el próximo domingo 20 de agosto, desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU). He aquí su cartel actualizado.

