Curiosamente, ningún miembro del actual Bullet Club compitió en Forbidden Door II, la cita conjunta que produjeron NJPW y AEW el pasado junio; si bien la anterior entrega tuvo importante representación (Jay White como cabeza más visible). Cualquier diría que el grupo prefiere los «crossovers» con IMPACT! Wrestling.

Multiverse United: Only the Strong Survive vio a KENTA, Ace Austin y Chris Bey en acción, y la semana que viene, el número se dobla: un total de seis integrantes del Bullet Club (David Finlay, KENTA, Ace Austin y Chris Bey, Alex Coughlin y Clark Connors) lucharán en Multiverse United 2: For Whom the Bell Tolls, yendo contra «The World», sexteto conformado por Josh Alexander, PCO, El Phantasmo, Tama Tonga, Tanga Loa y The DKC.

Recordemos que El Phantasmo, Tama Tonga y Tanga Loa fueron expulsados del Bullet Club y desde entonces no guardan muy buen recuerdo de este. Un pique, el de ELP, que también se trasladará a los rings de RevPro en el show por el 11 aniversario de la promotora inglesa.

Sólo ocho días restan para Multiverse United 2, que se celebrará el próximo domingo 20 de agosto desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania). He aquí su listado provisional de encuentros.

BREAKING: It's Bullet Club vs. The World at #MultiverseUnited2 on August 20 LIVE on Fite from the 2300 Arena in Philadelphia, PA!



