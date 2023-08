Baron Corbin y su papel en su segmento con The Rock

Baron Corbin participó en un segmento con The Rock y Becky Lynch en el episodio del vigésimo aniversario de SmackDown el 4 de octubre de 2019, mismo que también marcó el debut del programa en la cadena FOX. El segmento terminó con Corbin siendo humillado por las otras dos superestrellas, quienes festejaron ante una gran reacción de la multitud presente.

► The Rock apareció por última vez en WWE en el 2019

Recientemente, Baron Corbin recurrió a su cuenta de Twitter y comentó un video de él mismo con Chris Van Vliet, donde le dio apoyo a The Rock. No obstante, en la misma publicación Corbin afirmó que se encargó de llevar a The Rock en la última aparición televisiva de WWE de este último.

«Alguien tenía que llevar a The Rock y yo estaba feliz de hacerlo.»

Efectivamente, The Rock no ha vuelto a tener una aparición televisiva para WWE desde aquel episodio de SmackDown en el 2019, y muchos se preguntan cuándo podrá reaparecer en la compañía, a pesar de ya estar oficialmente retirado. Si bien han existido rumores de que podría enfrentarse algún día ante Roman Reigns, esto no se ha materializado aún, en gran parte por la agenda apretada del hoy actor de Hollywood.

Baron Corbin ha sido parte de la WWE durante diez años y aprovechó al máximo cualquier papel que se le dio, donde ha desempeñado varios papeles a lo largo de los años, e incluso en la actualidad trata de mantenerse relevante trabajando en NXT, donde goza de cierta libertad creativa otorgada por Shawn Michaels.