Sami Zayn habló a su público tras la conclusión de WWE RAW

En el reciente Monday Night Raw, Sami Zayn tuvo una participación bastante activa a pesar de haber sido lastimado en su codo solo una semana antes. En primer lugar, tuvo un combate contra JD McDonagh, del cual salió con la victoria a pesar de haber sido lastimado sistemáticamente durante el mismo. Luego, tras el evento estelar que protagonizaron Finn Balor y Cody Rhodes, salió en defensa de este último cuando estaba siendo atacado por los miembros de The Judgment Day, aunque lamentablemente las cosas no resultaron como lo tenía previsto y también fue apaleado y enviado contra una mesa.

► Sami Zayn se reincorporó luego de recibir una paliza de The Judgment Day

Después de que el programa salió del aire, Sami Zayn logró reincorporarse, y tomó el micrófono para enviar un mensaje emotivo a la ciudad de Winnipeg, sede del reciente Monday Night Raw. Este momento fue capturado por los asistentes al programa y publicado en sus redes sociales. Naturalmente, a los fanáticos les encantó lo que tenía que decir.

«Lo digo en serio cuando lo digo: me encanta Winnipeg. Me encanta esta ciudad, es una ciudad trabajadora. Es una ciudad honesta, es una ciudad sin pretensiones. Lo que ves, es lo que tienes.»

Con Kevin Owens aún fuera de acción debido a una lesión, no se sabe qué habrá planeado WWE para Owens y Sami Zayn como los Campeones Indisputables en Parejas, aunque se le está dando protagonismo a este último. No obstante, con tantos equipos al acecho tanto en Raw como en SmackDown, suponemos que el dúo se mantendrá ocupado una vez que KO se recupere de su dolencia, la cual se cree que no será de largo plazo.