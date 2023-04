Hoy viajamos hasta Australia para adentrarnos nuevamente en su escena de lucha libre profesional a través de Riot City Wrestling, una de las promociones más reconocidas. Entre ellas, encontramos también World Series Wrestling o New Age Wrestling. RCW fue fundada en 2006 y tiene su sede en Adelaide, donde se encuentra su RCW Academy.

Allí nos vamos para descubrir lo ocurrido en su evento más reciente, RCW 250 – Sin City Showdown. Quizá hayan quienes prefieran verlo sin conocer los resultados de los combates y en esta ocasión sí disponemos de él al completo gracias a que la misma organización lo subió a su canal de YouTube.

De la misma manera, también habrá quienes quieran ir directamente a lo sucedido en las luchas, lo vemos:

Fuera del show, como curiosidad, una de las alumnas más notorias de la academia de RCW es Rhea Ripley, la actual Campeona SmackDown en la WWE. Bajo el nombre de Demi Bennett, trabajó en la empresa de 2013 a 2017. Fue dos veces Campeona Femenil RCW. Ello antes de comenzar su carrera como Superestrella.

