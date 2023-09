Raquel Rodríguez reconoce lo hecho por Ronda Rousey en WWE

Ronda Rousey hizo su regreso durante el evento Royal Rumble 2022 después de una ausencia de casi tres años de la empresa. Si bien Rousey ganó el Campeonato Femenino de Smackdown dos veces desde su regreso, no logró obtener las reacciones deseadas de los fanáticos durante esta última etapa, y en el reciente SummerSlam 2023, se enfrentó ante Shayna Baszler en un combate con reglas de MMA, con victoria de esta última, lo cual marcó la despedida de Ronda de la WWE, al menos por ahora.

► Raquel Rodríguez trabajó con Ronda Rousey en WWE

Si bien muchos sintieron que a ella no le importaba la división femenina, Raquel Rodriguez siente lo contrario. Durante una entrevista reciente en Eat, Sleep, Podcast, Repeat, le preguntaron a la ex Campeona NXT sobre sus experiencias con la ex Campeona UFC y Rodríguez no tuvo más que cosas buenas que decir sobre Ronda, agregando que considera que es alguien se preocupa por la división femenil de la WWE.

«Ronda se comporta como una superestrella. Ronda es genial. No he tenido malas experiencias con Ronda. Creo que también ha estado muy dispuesta a dedicarse a un negocio en el que no tiene mucho conocimiento, pero también ha estado dispuesta a ayudarnos al resto de nosotros en el camino y a elevar a muchas de las mujeres de la división. Quiere mucho para las mujeres de la división, lo diré. A ella sí le importa la división femenil de la WWE”.

Cuando Ronda Rousey fue Campeona SmackDown, mantuvo una breve rivalidad con Raquel Rodríguez con el título de por medio, aunque esta última jamás pudo derrotarla. Habrá que esperar si «The Baddest Woman in the Planet» decide volver algún día a la compañía, o si se mantendrá alejada y enfocada en sus otros proyectos personales.