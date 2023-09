El elenco de WWE NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, de Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA EN JAULA: The Creed Brothers vencieron a The Dyad (** 1/2) TORNEO NXT GLOBAL HERITAGE – PRIMERA RONDA: Butch venció a Charlie Dempsey (***) Lola Vice y Elektra Lopez vencieron a Dana Brooke y Kelani Jordan (**) Dijak venció a Eddy Thorpe (** 1/2) TORNEO NXT GLOBAL HERITAGE – PRIMERA RONDA: Joe Coffey venció a Nathan Frazer (***) Kiana James venció a Roxanne Perez, Blair Davenport y Gigi Dolin (***)

► Este martes en WWE NXT

WWE NXT 5 de septiembre 2023.

La semana pasada, Kiana James fue la vencedora de una lucha de cuatro esquinas en la que también participaron Roxanne Pérez, Blair Davenport y Gigi Dolin. Con ello, obtuvo la oportunidad para enfrentar a la Campeona NXT, Tiffany Stratton, en un duelo titular. Stratton ya dejó claro que planea eternizarse en el trono, pues asegura que no existe verdadera competencia para ella en el elenco de la marca dorada. ¿Será capaz Kiana James de derrotarla?

Dominik Mysterio defenderá el Campeonato Norteamericano NXT en No Mercy, y su retador se definirá en una lucha que veremos este miércoles: Mustafa Ali vs. Dragon Lee. Como réferi especial estará el propio Dominik, quien seguramente buscará favorecer a Ali.

Aunque Bron Breakker ya venció a Von Wagner, su rivalidad no ha terminado. Von Wagner buscó una revancha, y la tendrá en este episodio.

Además, tendremos un interesante mano a mano entre Ilja Dragunov y Oro Mensah.