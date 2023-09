AEW ha tenido que compartir con la NFL en varias ocasiones, pero esto cambiará después de WrestleDream, según adelanta Tony Khan en la conferencia de prensa después de All Out 2023.

► AEW evitará a la NFL

«No quiero hacerlo tan frecuentemente como sea posible. No intentaré competir con la NFL porque la NFL es la propiedad mediática más grande del planeta, la entidad mediática más poderosa en el mundo, no solo en deportes, sino en todos los medios. La NFL es la reina, y el 1 de octubre, sentí que había una oportunidad especial para honrar a una leyenda única en la lucha libre, ya que el 1 de octubre es el día en que falleció el año pasado Antonio Inoki.

«Realmente no creo que estaría en esta posición si Inoki no hubiera sido un pionero en la lucha libre profesional, especialmente en un período en el que no había una promoción desafiante sólida. NJPW probablemente se destacó más que cualquier otra promoción, presentando grandes combates con diferentes estilos y ayudando a construir muchas grandes carreras. Muchas personas en AEW ahora han luchado en New Japan, y muchos de los grandes luchadores en AEW fueron en realidad protegidos de Inoki, como Bryan Danielson, Samoa Joe y Katsuyori Shibata.

«El 1 de octubre cae en domingo. Nuestro próximo evento de pago está programado durante la temporada de la NFL, y rara vez presentaré evento durante la temporada de la NFL en un domingo. Sin embargo, esta es una oportunidad única para honrar a una leyenda única en la lucha libre. No puedo decir que cada evento Wrestledream se realice el 1 de octubre, ya que depende de la programación semanal. Pero al menos para el primero, pensé: ‘Hagámoslo el 1 de octubre para honrar la memoria de alguien realmente especial, un gran promotor’. Creo que es importante rendir homenaje al legado de los grandes promotores que nos precedieron».

