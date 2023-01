Raquel Rodríguez, nerviosa por su primera vez en el Royal Rumble

Mañana es el Royal Rumble 2023, y una de las Superestrellas WWE que quiere ganar la versión femenil de este combate es la poderosa Raquel Rodríguez. Un triunfo podría catapultar su etapa en WWE, pues tendría garantizada una oportunidad titular para WrestleMania 39.

Es por eso que está enfocada en buscar el triunfo, sin embargo, recientemente realizó una gira de medios para promocionar este evento premium, y reconoció que sus problemas mentales la han hecho estar muy ansiosa, pues no quiere fallar en lo que será su primera lucha de Royal Rumble en su etapa. Este le dijo recientemente a Corey Graves en su podcast After the Bell:

► Raquel Rodríguez habla de su personaje y el Royal Rumble

“Pasa por mi mente todo lo posible. Pasa por mi mente todo lo que podría salir bien. Todo lo que podría salir mal. Todo lo que podría simplemente suceder en general. Es mi primer Royal Rumble. He estado soñando con ser parte de un Royal Rumble desde que era una niña.

“Yo creo que fue hace dos años cuando el Royal Rumble fue en Houston, Texas. Acababa de hacer mi debut en NXT, y en mi cabeza yo pensaba como: ‘Sí, ahora es mi oportunidad. Y aquí, en Texas, será genial’. Pero, no fue así. No funcionó, eso no fue lo que pasó, pero, está bien. ¿Sabes? El viaje de todos es diferente.

“Se siente muy fortuito que este Royal Rumble sea en San Antonio, Texas, y que pueda hacer esto, tener mi primer Royal Rumble en frente a mi familia, mis amigos, todos los que amo de verdad y comparto esta experiencia con ellos. Estoy absolutamente enloquecida y nerviosa.}

“Voy a tener a toda mi familia inmediata allí. Vienen todos mis primos que viven en San Antonio. Vienen muchos de mis amigos del baloncesto, algunos que me conocen desde el sexto grado y algunos que conocí en universidad que son amigos míos, muy buenos y fuertes y cercanos. También voy a tener mucha familia cercana.

“Amigos y personas con las que fui a la escuela y con la que crecí, instructores de deportes y todo eso. Toda la gente del valle que también manejarán horas para venir y ver el Royal Rumble el fin de semana en San Antonio, así que estoy emocionada.

“Creo que el Universo WWE tiene mucho que esperar porque recién estoy comenzando. Siento que ustedes solo han visto una capa de Raquel Rodríguez. Hay tantas más que quiero sacar a la luz. Quiero sacar el lado malo de Raquel Rodríguez, quiero sacar el lado duro de Raquel Rodríguez.

“Quiero sacar el lado extremo de Raquel Rodríguez. Hay mucho más que quiero hacer en SmackDown y en Raw y en general en WWE. Estoy tan emocionada de que este sea el comienzo de mi viaje, y ni siquiera está cerca de terminar, lo que también da un poco de miedo”.