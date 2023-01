Hill describe criterios para que Pereira lo rete

Jamahal Hill está abierto a la idea de una pelea de campeón contra campeón con Alex Pereira, pero cree que el brasileño debería manejar algunos negocios en el peso mediano primero.

“Sweet Dreams” realizó la actuación más impresionante de su carrera en UFC 283 cuando obtuvo una victoria por decisión unánime bastante unilateral sobre el ex campeón Glover Teixeira. El peleador de 30 años fue capaz de detener en gran medida los intentos de derribo de Teixeira y se puso de pie en las pocas ocasiones en que terminó en el suelo, lo que resultó en una pelea en la que Hill dominó los intercambios de golpes para reclamar el puesto vacante de UFC . título de peso semipesado.

La división de peso semicompleto experimentó previamente unos meses tumultuosos después de que el ex campeón Jiří Procházka dejara vacante el cinturón debido a una lesión en el hombro y el enfrentamiento inicial por el título vacante terminó en empate , pero ahora que Hill es campeón, es de esperar que la categoría de peso pueda volver a algo. cerca de la normalidad.

El peleador de 30 años está ansioso por arreglar las cosas con Procházka una vez que este último esté sano, pero también expresó interés en enfrentar al campeón de peso mediano de UFC Pereira cuando Ariel Helwani lo sugirió en The MMA Hour .

“Mierda, ¿Qué está pasando? Podemos hacer que se rompa si quiere venir y probar suerte con esa mierda, entra. No le tengo miedo a nadie, hermano, y me tomo muy en serio el desafío. Me da un incentivo adicional para joderte… Se siente de alguna manera al respecto, muéstramelo. Estoy en el negocio de ‘muéstrame’”.

Pereira logró un impresionante final en el quinto asalto para reclamar el título de peso mediano de Israel Adesanya en UFC 281 , y el tamaño imponente del peleador de 35 años provocó casi de inmediato discusiones sobre su cambio al peso semipesado en algún momento.

La imagen actual en la parte superior de la división de peso semicompleto aún no está clara, pero en el peso mediano parece que una revancha entre Pereira y Adesanya es el próximo movimiento preferido de UFC . Hill entiende que a la promoción le gustaría evitar crear un atasco en dos divisiones, pero ve un camino para que “Poatan” eventualmente ascienda y lo desafíe.

“Creo que primero tendría que defender su título en el peso mediano. Creo que [el UFC] quiere eso, sabes que quieren mantener esa división en movimiento. No les gusta. En cuanto al talento, creo que nuestra división es genial. Simplemente tenemos un montón de circunstancias desafortunadas en este momento con muchachos lesionados y cosas así. Está creando un dolor de cabeza, y no creo que quieran arrojar a la división de peso mediano a ese tipo de dolor de cabeza.

“Creo que probablemente querrían seguir así, por lo que probablemente defienda su cinturón al menos una o dos veces. Probablemente podría hacer la pelea de Izzy nuevamente, y luego probablemente como Rob Whittaker. Porque si los vence a los dos, si vence a Izzy otra vez y los vence a los dos, ahora diablos, sí. Joder, sí, sí. Oh sí. Nosotros hacemos eso.”