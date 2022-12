Ronda Rousey culpó a Raquel Rodríguez de sus problemas

Ronda Rousey regresó a la WWE a principios de este año e inmediatamente causó impacto en todo el vestidor. Logró el Campeonato Femenil Smackdown tras una rivalidad con Charlotte Flair y actualmente está involucrada en una amarga disputa con Shotzi y Raquel Rodríguez, a quienes ha lastimado en compañía de Shayna Baszler. Shotzi está fuera de acción por una fractura en su mano y Raquel fue atacada nuevamente por las ex MMA en el reciente Friday Night SmackDown.

► Ronda Rousey y Shayna Baszler analizan a sus rivales en SmackDown

Antes de Survivor Series, Ronda y Shayna emboscaron a Raquel y le lesionaron el brazo. Ahora, cuando parecía estar recuperada, la ex Campeona NXT fue atacada por el dúo, pero no parece que vaya a tener problemas de participar en el Gauntlet Match que se llevará a cabo el próximo viernes en WWE SmackDown para determinar a la retadora número uno al Campeonato Femenil SmackDown, en poder de Ronda Rousey.

Durante una aparición en el reciente SmackDown LowDown, Shayna Baszler dejó en claro que ella y Rousey no están preocupadas por el próximo Gauntlet Match.

“Echemos un vistazo al campo aquí. Entonces tenemos a Raquel, todos conocemos a Raquel. Emma, golpéala. A ver aquí, Liv, ya la gané. Tegan, una tramposa que realmente no merece una oportunidad por el título. Tenemos a Xia, ella ni siquiera ha estado aquí el tiempo suficiente para desafiar ningún título. ¿Sonia? Ella también ha sentido ese Armbar”.

La Campeona SmackDown culpó a Raquel Rodríguez por instigarlas en primer lugar y agregó que ella siempre fue respetuosa con la ex Campeona NXT.

“Ella lo empezó. Como si no hubiera sido más que respetuoso con ella. No hice más que darle oportunidades. He sido genial con ella.»