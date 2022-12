La vez que Triple H tuvo miedo de New Age Outlaws

Billy Gunn y Road Dogg formaron DX con Triple H, Shawn Michaels y Chyna en los noventas. Pero más adelante decidieron continuar sus caminos por separado dando inicio al equipo The New Age Outlaws. De hecho, hubo un momento en que dejaron la WWE para emprender otras aventuras, como la que tuvieron en TNA (ahora IMPACT! Wrestling) en los 2000. Justamente a esa época nos trasladamos ahora para descubrir que entonces HHH tuvo miedo de que Gunn y Rogg lo atacaran de verdad durante un house show de la compañía McMahon.

► Triple H tuvo miedo de New Age Outlaws

Ellos no estaban en la misma pero estaban realizando ese día un evento de firma de autógrafos en la ciudad. Mientras hablaba en Desert Island Graps, Trevor Murdoch, que entonces trabajaba en WWE y estaba en dicho evento no televisado, contaba que el «Rey de Reyes» le pidió a él y a Lance Cade que vigilaran por su aparecían Gunn y Dogg para atacarlo. No aclara por qué motivo lo harían, qué problema real hubo entre los tres luchadores. Pero finalmente no ocurrió. Y con el paso del tiempo todo quedó en nada y sus relaciones volvieron a ser buenas.

“Tan pronto como vieran a esos tipos trepar por la barandilla y comenzar a patear a Hunter, habrían pensado que era parte del espectáculo, por lo que nadie habría hecho nada. Hunter habría estado solo tratando de luchar contra dos tipos, y la gente habría pensado: ‘¡Oh, mira, esto es genial!’«.

Triple H y Road Dogg están trabajando juntos en WWE actualmente mientras que Billy Gunn lo hace en AEW. Y Trevor Murdoch en la NWA.