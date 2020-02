Randy Orton vs Edge en WrestleMania 36 tendrá estipulación

Una de las preguntas que la fanaticada se está haciendo acerca de próximo episodio de Raw es qué va a pasar con Randy Orton. Tras varias semanas masacrando a quien se le ponía por delante, la pasada rechazó hacerlo con Kevin Owens. Tiene la explicación de que él trabaja solo, de que no quería unirse a Seth Rollins, por lo que no debemos tomarlo como un cambio de actitud. Entonces suponemos que este lunes seguirá con su temporada de caza. O quizá uno de los dos luchadores a los que agredió aparezca para vengarse. De momento solo podemos especular.

► Randy Orton vs Edge en WrestleMania 36

Especular hacia un destino que parece obvio: Orton vs Edge en WrestleMania 36. Con toda la historia que tienen detrás, con lo que ha ocurrido entre ambos desde el regreso del miembro del Salón de la Fama, siendo los dos grandes leyendas de la lucha libre, protagonizarán uno de los combates más atractivos del magno evento. Un combate que no necesita nada más que a ambos enfrentándose. No obstante, parece que sí que lo tendrá. Según indica Dave Meltzer en el boletín Wrestling Observer, esta lucha tendrá una estipulación, sobre la cual todavía no se sabe nada.

Falta la confirmación oficial pero de haberla, viendo cómo Orton atacó a su oponente, así como también a Matt Hardy, entendemos que sería una lucha de sillas. Con toda probabilidad no será una demasiado peligrosa para cuidar todo lo posible la salud de Edge.

Puede que este mismo lunes lo sepamos, pensando en que anoche fueron confirmados dos combates para WM.

Lo sabremos pasado mañana y desde ahora les invitamos a seguir nuestra cobertura. Del mismo modo que lo invitamos a seguir la cobertura que haremos esta noche de AEW Revolution.