Chris Jericho está ahora mismo ultimando los preparativos para Revolution, primer PPV de AEW en 2020, en el que expondrá el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Jon Moxley en su defensa más complicada hasta el momento. No nos malinterpreten, el canadiense ha enfrentado y vencido a muchos luchadores con talento. Pero no existe otro en el elenco de su empresa en este momento que tenga el momentum de su actual oponente.

Con ultimar los preparativos nos referimos también a hacer la promoción pertinente tanto del evento como de su combate, lo que incluye muchas entrevistas respondiendo a muchas preguntas. De eso hablamos en esta ocasión porque el monarca ha dicho cosas realmente interesantes, como es habitual, cuando se sentó recientemente con Justin Barrasso para conceder una entrevista al popular medio Sports Illustrated.

La guerra WWE vs AEW

«Vince, Hunter. Es por eso que se comparan con nosotros. Esta bien. Y he oído que ven nuestro programa juntos mientras hacen el suyo. No nos importa. Nos enfocamos en nuestro programa, en nuestro producto y en asegurarnos de que nuestros fanás estén contentos y en que sigan viniendo más . Lo que sea que alguien más esté haciendo realmente no es asunto nuestro».

«No somos la alternativa, somos una opción. Si no les gusta lo que están viendo a un lado de la calle, ahora, por primera vez en 20 años, está sucediendo algo en el otro lado de la calle. Pueden elegir. No entramos en esto con la mentalidad de: ‘¡Los vamos a aplastar!’. Ellos sí tienen esa mentalidad y todas las semanas les pateamos el trasero. Debe de ser vergonzoso para ellos .

Dejar WWE por AEW

«La diferencia entre chicos como los Young Bucks, Cody Rhodes o Kenny Omega es que yo dejé WWE para venir aquí. No estaba firmado con ellos en ese momento pero estuve trabajando allí, luego hice tres combates en Japón y luego vine a AEW. Tomé mucho riesgo porque si esto no funcionaba estaba dejando atrás una carrera de toda una vida en WWE «.

Diferencias entre Dean Ambrose y Jon Moxley

« Yo lo recluté . Ni siquiera creo que supiera lo que era AEW en ese momento. Es un tipo que sabía que sería importante para nosotros, pero nunca esperé que fuera tan diferente, y lo digo en el buen sentido. Este no es el tipo que era Dean Ambrose. Dean Ambrose no era nada en comparación con Jon Moxley. Hay un fuego dentro de él, una creatividad, es libre. Este es mi trabajo como campeón. Yo creo estrellas . Ya soy una estrella. Mox es una estrella. Es posible que esta compañía haya comenzado sobre mis hombros, pero ahora está sobre muchas espaldas y esa era la idea «.

Si AEW no existiera, ¿Edge hubiera vuelto para WrestleMania?

«Podría darte más ejemplos. Algunos están ganando $500,000 allí, y si fueran independientes no estarían ganando ni $50 . No estoy bromeando. No tengo que mencionar a nadie, solo miren el elenco y pregunten: ‘Si este tipo estuviera por su cuenta, ¿alguien querría verlo?’. Pero eso está bien. La existencia de WWE es buena para los fans y para los luchadores».

Jericho en WWE, Jericho en AEW

«Pueden decir lo que quieran sobre Jericho, pero no que no tengo ideas. Si volviera a WWE, sé que estaría haciendo nuevamente La Lista de Jericho. En este momento parece tan anticuado. Desde que dejé mi carrera en WWE no he tenido más que nuevas ideas: Painmaker, todo lo que hice en Japón, AEW. Aquí no tenemos bookers, no tenemos escritores. Tengo ideas y las comparto con unos chicos. Eso es lo que hacemos. Nunca he estado en una posición así antes.

«Cuando estaba en WWE, todos los domingos por la noche recibía una llamada de un escritor: ‘Esto es lo que harás mañana en Raw’. Si me gustaba lo hacía y sino tenía que sentarme tres horas con Vince en su oficina para explicarle por qué funcionaría mejor de otra forma. Aquí no hacemos eso. Todo ese estrés no está. Ahora es divertido, tenemos libertad creativa.

«Amo WWE, me encantó trabajar allí. Tienen un sistema y cuando firmas con ellos sabes que vas a trabajar a la manera que trabaja Vince. Yo quiero hacerlo a la manera de Chris. Y en los últimos seis meses ha estado funcionando. ¿Sabes por qué? Porque después de 30 años de estar en este negocio, tengo algunas ideas y sé lo que estoy haciendo«.