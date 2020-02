Los problemas mentales son un problema que nos pueden afectar a todos, sin importar realmente nada, ni siquiera si hay dinero o no.

Y cada vez más personas reconocidas se animan a hablar de este tema. En esta ocasión, la Campeona NXT, Rhea Ripley, abre su corazón a los fans.

Work on being in love with the person in the mirror who has been through so much but is still standing.

My mental health has its ups and downs just like anyone. If I can do it, then so can you.

I ain’t done yet ;

Shirt – https://t.co/AihVIKMwxf @theactionman_ @GallonGear pic.twitter.com/X6JjSDaSFz

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) February 28, 2020