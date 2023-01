R-Truth da una actualización de su estado de salud

En noviembre del año pasado, R-Truth hizo una aparición en NXT, donde luchó contra Grayson Waller, en un combate que se estaba desarrollándose de buena manera. Sin embargo, el asunto terminó mal para el veterano de 50 años luego de que se lanzara con un tope desde la tercera cuerda, ya que no pudo soportar el dolor en su pierna y terminó siendo ayudado por el personal médico. Evidentemente, no pudo continuar con su lucha y se reveló que se desgarró un cuádriceps, el cual requirió de cirugía.

► R-Truth tuvo que volver a ser operado debido a una infección

En su momento, se indicó que R-Truth estaría fuera de acción por un tiempo mínimo de seis meses, aunque poco se había conocido en las últimas semana. Sin embargo, el veterano apareció durante una transmisión en vivo subida en su canal de YouTube, para revelar una actualización sobre su estado de recuperación. El múltiple Campeón 24/7 contó que podría regresar antes de lo esperado y agregó que necesitó de una cirugía adicional debido a una infección.

“Sí, voy a volver a la WWE. Solo tengo que curarme. Tuve que hacerme dos cirugías. Mucha gente no sabe eso. Cogí una infección, así que tuve que someterme a otra cirugía. Así que eso me hizo retroceder. Todos me conocen, volveré probablemente antes de lo que piensan.”

R-Truth también comentó durante la transmisión que disfrutó su tiempo en NXT antes de que sufriera su desastroza lesión y tiene la esperanza de volver allí una vez que se haya recuperado por completo.