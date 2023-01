AJPW sanciona a Hokuto Omori

El luchador japonés Hokuto Omori, de All Japan Pro Wrestling, se hizo acreedor de una sanción. Esto fue dado a conocer mediante un comunicado que difundió la empresa a través de sus redes sociales.

► Hokuto Omori tuvo problemas con abuso en la ingesta de alcohol

Hokuto Omori incumplió en la política de comportamiento que los luchadores deben tener ya que escandalizó en un bar, en el curso de un festejo de fin de año, donde abusó de las bebidas alcohólicas.

Por este motivo, el ex campeón de Parejas All Asia y miembro de la lista de All Japan Pro Wrestling, Hokuto Omori, ha sido disciplinado por la compañía.

AJPW publicó en su sitio web oficial que se tomaron medidas contra Omori por su “comportamiento de incumplimiento de un comportamiento decoroso” en un bar. Los detalles de lo ocurrido no se compartieron, pero a Omori se le reducirá el salario en un 30%, además debe permanecer libre de alcohol y no puede estar presente en los establecimientos de bebidas y todo eso está vigente hasta el 31 de marzo.

AJPW emitió la siguiente declaración:

Trabajaremos para evitar que se repita tal incidente y garantizaremos aún más el cumplimiento. Lamentamos mucho las molestias que este incidente haya podido causar a las personas involucradas. Nos disculpamos sinceramente.

El luchador, de 27 años, hizo su debut en noviembre de 2018, está activo en el frente de peso junior. Ganó el Campeonato de Parejas de Asia en enero del año pasado junto con Yusuke Kodama y lo defendieron con éxito seis veces hasta que cayeron en julio. Este año, Minoru Suzuki y Naruki Doi se unieron con él para trabajar como sus instructores y prepararlo para su paso a la división de peso completo.