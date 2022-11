R-Truth anunció que se someterá a una cirugía

En la más reciente edición de NXT, hace exactamente una semana, se llevó a cabo un combate entre R-Truth y Grayson Waller, el cual estaba desarrollándose de buena manera. Sin embargo, el asunto terminó mal para el veterano de 50 años luego de que se lanzara con un tope desde la tercera cuerda, ya que no pudo soportar el dolor en su pierna y terminó siendo ayudado por el personal médico. Evidentemente, no pudo continuar con su lucha y se temía lo peor en cuanto a la magnitud de su lesión.

Este martes, R-Truth publicó un video en su cuenta de Twitter donde anunció que se desgarró el cuádriceps y que se someterá a una cirugía en poco tiempo. Obviamente, esta no es la mejor de las noticias, pero el carismático luchador prometió que regresará pronto.

Thank you to Each and every one of you!!!🙏🏾🙏🏾🙌🏿 🤔 I might turn this into a documentary 🧐 #whatitis pic.twitter.com/pichgdDqbA

— WWE R-TRUTH (@RonKillings) November 8, 2022